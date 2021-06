Zintia Fernández y Wilder Pari

Para los médicos, que a diario lidian con la muerte, la única salida es una cuarentena de por lo menos 15 días. Eso detendrá la ola de contagios y fallecimientos en Arequipa. En la reunión que sostuvo el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Bernardo Ostos, con las autoridades mistianas la propuesta ni se abordó. La prensa planteó la demanda a Ostos. Este dijo que Arequipa no reúne tres criterios para ingresar a esta parálisis total de sus actividades. Entre esos parámetros se considera niveles de riesgo, positividad, tasas de mortalidad y morbilidad.

Según el funcionario, esta región aún no cumple estas condiciones. La apuesta es que las autoridades regionales controlen los aforos para evitar aglomeraciones, se intensifique la vacunación a mayores de 60 años, incremento de brigadas de médicos y enfermeras para apoyar en la inmunización y atención a los pacientes contagiados.

El control de aforos arrancará desde el lunes 15 de junio en las provincias de Arequipa, Caravelí y Castilla. Estas tres jurisdicciones fueron declaradas en en riesgo extremo. Por ejemplo, en centros comerciales, solo permitirán 20 % en centros, galerías, conglomerados, tiendas por departamento, gimnasios, cines, y otros. En peluquerías, bancos, mercados, supermercados, bodegas y farmacias 40%.

Sin embargo, Ostos señaló que la solicitud de los médicos aún no está descartada. La crisis sanitaria continúa. Ayer en los hospitales mistianos se reportó 45 fallecidos y más de 800 nuevos casos. Candia es uno de los opositores de la cuarentena. “Volver a un esquema de cuarentena total en Arequipa es hambre y pobreza. Nuestra economía no la resiste. Tenemos una economía informal, el taxista vive del día a día, el comerciante, el chofer, a personas que se han gastado sus ahorros no les pueden pedir ahora que vuelvan a sus casas”, manifestó.

Mientras que el gobernador regional, Elmer Cáceres, apeló a la “responsabilidad” de los ciudadanos en cumplir las medidas y solicitó que se incluya a más grupos en el proceso de vacunación como fiscales, profesores, personal de serenazgo, limpieza, especialista de los centros de atención de la mujer.

Se anuncia el arribo de 10 médicos, 10 enfermeras y 2 intensivistas, así como 120 brigadas. Comprarán dos isotanques a través de El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) para los Hospitales Honorio Delgado (Hospital Covid) y el Hospital Goyeneche.Eso garantizará el abastecimiento de oxígeno.

Culpa a Candia

Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico en Arequipa, criticó estas decisiones. Considera que el gobernador y alcalde no apoyan la cuarentena para no hacerse problemas con la gente.

Gutiérrez es duro con Candia. “Ha sido uno de los que siempre ha contradicho las decisiones del Comando Covid y la Gerencia de Salud”. Recordó que también se opuso a la suspensión del debate presidencial en Arequipa, generador de grandes movilizaciones. Abogó por una inmovilización de dos días que nunca se cumplió. “¿Un debate era más importante que la vida de sus ciudadanos?”, se preguntó.

En varias oportunidades, Candia puso en duda la utilidad de las cuarentenas, medidas que persisten en aplicarse en otros países. Santiago de Chile vuelve al confinamiento, al tener el 98% de sus camas UCI ocupadas. En Arequipa, estamos peor y no se hace nada.❖

Estudio a la variante Delta

Sobre la variante Delta, el viceministro Ostos, detalló que dos especialistas del Instituto Nacional de Salud evalúan la cepa y si esta tiene relación con la curva de incremento de casos. Acerca de la demora en alertar sobre esta variante mencionó que las muestras fueron tomadas el 15 mayo y recién a partir del 1 de junio procesaron el acumulado (de muestras) de enero a mayo. “El 7 de junio se conoce los resultados, el 8 se informa al Congreso y el 9 el ministro (Oscar Ugarte)”, detalló. Agregó que en Perú la variante predominante es la C37, seguida de la variante brasileña.