Piura: menor de 3 años con más de 10 enfermedades necesita ayuda para cubrir sus medicinas

Olenka Vallejos Abad es una madre de familia que vive en el departamento de Piura, en la provincia de Paita. Desde hace 3 años, ella viene afrontando muy duros momentos junto al padre de su hijo, ya que su pequeño sufre más de 10 enfermedades diferentes. Entre ellas están la epilepsia refractaria y secundaria, convulsiones y leucemia meloide aguda.

El pequeño había nacido con parte de su masa encefálica expuesta, por lo que lo desahuciaron dándole solo un día de vida. Actualmente, ya tiene 3 años y medio gracias a los cuidados de sus padres y a la esperanzadora lucha con la que siguen tratando de darle la calidad de vida que merece.

Sin embargo, con el paso del tiempo, fueron apareciendo otros diagnósticos: retraso del desarrollo psicomotor, desnutrición crónica, parálisis cerebral, síndrome de Wets, reflujo gastroesofágico, leucemia meloide aguda, lennox Gastaut, y los últimos que están por confirmarle serían la luxación de cadera y deformidad en sus pies.

Las medicinas que necesita este pequeño tienen que ser comprada en el extranjero, ya que son caras y no hay en el Perú. “La última vez, me enviaron de Italia. Hay en España y Estados Unidos. La señora que nos donó me dijo que el valor era de 1.500 soles dependiendo la clínica”, contó Olenka.

Asimismo, necesitan realizarle diversas tomografías y terapias, las cuales representan un gasto que no pueden cubrir. “Necesitamos de su ayuda para darle vida. Yo me ayudaba con actividades bailables, almuerzos, polladas, rifas, parrilladas y más, pero por la pandemia que hoy estamos viviendo no podemos continuar haciéndolo”.

Quienes deseen ayudar al pequeño, pueden hacer su donación a los números de cuenta: BCP: 455-96960834-0-73 - CCI : 002-45519696083407348; Interbank: 7363128184013 - CCI :003-736-013128184013-65 o Yape al 943 004 803, que está a nombre de Olenka Vallejos (mamá del menor).

Para cualquier otro tipo de ayuda, también pueden llamar al número 943 004 803.