La Libertad: Geresa descartó caso de variante india de coronavirus

Ante la información de que en La Libertad existiría un caso de la variante india de coronavirus , la gerente regional de Salud, Kerstyn Morote García, señaló que es falso y que el INS ha descartado casos probables en esta región.

Quien alertó sobre el posible caso de un miembro del personal de salud, en el Hospital Regional de Trujillo, fue el presidente del Consejo Regional de La Libertad, Edwin Castellanos, en entrevista a un medio televisivo.

“En estos momentos, no tenemos ningún caso con esta variante. En caso ingresara algún caso a nuestro territorio regional, es nuestro deber informar a la ciudadanía para alertar. Ya la oficina de Epidemiología ha llamado al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y al Instituto Nacional de Salud (INS)”, detalló la gerente de Salud, a La República.

Luego, agregó: “Es algo irresponsable lo que acaba de hacer el consejero. Es preocupante que una autoridad dé ese tipo de información sabiendo que (ante) cualquier tema correspondiente al COVID-19, el único autorizado para emitir es la Gerencia Regional de Salud, a través de la oficina de Epidemiogia”.

La autoridad pidió a la población seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y a no confiarse, ya que afirmó que “el ponerse la vacuna no indica que no nos podamos contagiar, pero sí nos protege de las formas graves”. “Por favor, cuidémonos y cuidemos a nuestros familiares.”, expresó.