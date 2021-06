El ministro de Salud, Óscar Ugarte, mostró su rechazo a las concentraciones cerca de los centros de vacunación contra la COVID-19, luego de que uno de los centros de inmunización tuviera que cerrar ante una marcha convocada por la candidata Keiko Fujimori.

Por medio de sus redes sociales, Ugarte sostuvo que estas acciones dificultan el proceso de inmunización, además de provocar una tercera ola del coronavirus.

“Invoco a los ciudadanos y ciudadanas a no realizar marchas ni concentraciones. Y menos en zonas cercanas a los centros de vacunación. Estas acciones atentan contra su propia vida y salud, y expone a todos a un contagio mayor. No jueguen en contra de la salud de todos. No provoquemos una tercera ola de la pandemia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ministro de Salud rechaza aglomeraciones porque provocan exposición al coronavirus. Foto: Twitter/captura

En diálogo con La República, la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro precisó que el vacunatorio fue cerrado aproximadamente a las 2.00 p. m. y algunos ancianos se quedaron adentro para continuar con su inmunización.

En horas de la mañana de este sábado, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que precisó que la institución no avala ningún tipo de concentración en las actuales circunstancias de crisis sanitaria.

En esa misma línea, el ministro del Interior, José Élice, había advertido que no se permitirían movilizaciones que afecten el proceso de vacunación, que es imprescindible en estos momentos y garantiza el goce del derecho a la salud. “El COVID-19 es nuestro enemigo común”, señaló en su cuenta de Twitter.