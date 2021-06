En Lima Metropolitana hay alrededor de 20 camas UCI disponibles , mientras que el número a nivel nacional asciende a poco más de 100 espacios en las unidades de cuidados intensivos, de acuerdo con la plataforma de Open Covid.

Esto coincide con el descenso de casos de COVID-19 que se reporta en los últimos dos meses, según cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa).

Hospitales y clínicas de Lima Metropolitana con disponibilidad de camas UCI. Foto: Open Covid

El último miércoles, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó que el país registra nueve semanas de descenso continuo de contagios y seis semanas de disminución continua de fallecimientos.

“Sin embargo, esta situación no es estándar para todo el territorio del país. Hay tres provincias del departamento de Arequipa. Me refiero a la provincia de Arequipa, Caravelí y Castilla, que no siguen está tendencia hacia el descenso”, explicó la primera ministra en conferencia de prensa.

Ante ello, las tres provincias mencionadas pasarán a partir del lunes 14 de junio a ser consideradas como provincias en riesgo sanitario de nivel extremo.

Eso coincidió con el reporte del Minsa sobre la identificación del primer caso de la variante Delta en Perú, más específicamente en el distrito arequipeño de Cerro Colorado.

Cifras de COVID-19 en Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que la cifra de contagios por el nuevo coronavirus se elevó a 2 001 059, mientras que las muertes llegaron a 188.443.

En el reporte oficial, que recoge cifras hasta el 11 de junio, se indicó que en las últimas 24 horas se produjeron 191 decesos a causa de la COVID-19.

Asimismo, se añadieron 3.003 nuevos casos, aunque el Minsa precisó que 1.772 se diagnosticaron este 11 de junio y el resto corresponde a los últimos siete días.