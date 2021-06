Coronavirus en Perú: Minsa estima vacunar a más de 30.000 gestantes a nivel nacional

Este sábado inició la inmunización de las gestantes mayores de 18 años y con más de 28 semanas de embarazo. Durante la supervisión de uno de los centros vacunatorios, el ministro de Salud anunció la cantidad que se estima inocular a nivel nacional.

Dicha información fue compartida por el Minsa a través de sus redes sociales. “Desde el Parque de la Exposición, el ministro Óscar Ugarte, junto con la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, supervisó la vacunación contra la COVID-19 a mujeres con más de 28 semanas de gestación. A nivel nacional, se prevé vacunar a más de 30.000 gestantes”, refirió el tuit.

Minsa empezó inmunización de gestantes. Foto: Twitter/Minsa

Asimismo, Ugarte sostuvo el índice de ciudadanas inmunizadas contra el coronavirus. “Para el proceso de vacunación que sigue el país, este es un día trascendente. Es parte de un esfuerzo nacional que ya tiene más de cinco millones de dosis aplicadas”, agregó.

Marchas cerca de centros de vacunación atentan contra la salud, afirma Ugarte

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, mostró su rechazo a las concentraciones cerca de los centros de vacunación contra la COVID-19, luego de que uno de ellos tuviera que cerrar ante una marcha convocada por la candidata Keiko Fujimori.

“Invoco a los ciudadanos y ciudadanas a no realizar marchas ni concentraciones. Y menos en zonas cercanas a los centros de vacunación. Estas acciones atentan contra su propia vida y salud, y expone a todos a un contagio mayor. No jueguen en contra de la salud de todos. No provoquemos una tercera ola de la pandemia”, escribió en su cuenta de Twitter.