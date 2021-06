La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Salud que reprogramen la fecha para recibir las dosis contra la COVID-19, luego de que el centro vacunatorio de Campo de Marte suspendiera el proceso por la marcha fujimorista sobre supuesto “fraude”, pese a que organismos internacionales no lo avalan.

“Demandamos al Ministerio de Salud informar oportunamente a las personas sobre la reprogramación de vacunación en el Campo de Marte. Hoy la jornada ha sido suspendida y no hay información al respecto en el lugar”, se lee en el tuit publicado por la entidad este sábado.

Debido a esa situación, varios ciudadanos se quedaron en los exteriores del lugar con la finalidad de recibir su vacuna. En diálogo con La República, la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima precisó que fue cerrado aproximadamente a las 2.00 p. m.

Defensoría se pronuncia sobre suspensión. Foto: Twitter/captura

En tanto, el ministro de Salud rechazó estas acciones que perjudican el proceso de inmunización y exponen a cientos de peruanos a la COVID-19. Por eso, exhortó a los ciudadanos a no provocar una tercera ola de la enfermedad.

“Invoco a los ciudadanos y ciudadanas a no realizar marchas ni concentraciones. Y menos en zonas cercanas a los centros de vacunación. Estas acciones atentan contra su propia vida y salud, y expone a todos a un contagio mayor. No jueguen en contra de la salud de todos. No provoquemos una tercera ola de la pandemia”, expuso en su cuenta de Twitter.

En horas de la mañana, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que precisó que la institución no avala ningún tipo de concentración en las actuales circunstancias de crisis sanitaria. Lo mismo hizo el ministro del Interior, José Élice, quien advirtió que no se permitirían movilizaciones que afecten el proceso de vacunación, debido a que es necesario priorizar la salud.