Comas: PNP interviene local en el que se adulteraba cemento para su venta al público

Con información de Gianella Aguirre

Agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron, en el distrito de Comas, a una persona que pertenecería a una banda criminal dedicada a la adulteración de cemento industrial, el cual empaquetaban en bolsas de reconocidas marcas para su posterior venta al público.

En declaraciones para La República, el coronel Cossío brindó detalles sobre lo incautado. “Estas bolsas son desarrolladas en talleres artesanales al margen de la ley, burlando a los productos originales. Tienen los logos y los códigos QR para engañar a la gente. Incautamos 80 bolsas ya selladas y llenas. Estas son vendidas finalmente al ciudadano, a la colectividad, a modo de estafa”, precisó.

De acuerdo a la autoridad, a través de este delito, la presunta banda criminal lograba ingresar al mercado formal un aproximado de 10.000 soles en productos falsificados. De esta manera, se veían afectadas las empresas formales que terminaban vendiéndolos, así como los clientes que se llevaban a sus casas un cemento que no brindaba garantías para sus construcciones.

El cemento adulterado se vendía en mercados conocidos del Cono Norte como el de Palao y en diversas ferreterías de la zona, según explicó Cossío.

“Hemos tenido la visita de representantes de estas empresas (cementeras), y han certificado no solo que estos envases no son originales, sino también que el producto final no es el que ellos ofrecen a la colectividad”, acotó.

Los delincuentes utilizaban un preparado artesanal que mezclaba cemento blanco, cemento gris y tierra. Estos contaban con maquinaria para tratar el producto y sellarlo antes de su venta ilícita.

El detenido responde al nombre de Jones Solórzano, pero los efectivos sostienen que esta persona pertenecería a una organización sobre la cual se siguen realizando las investigaciones del caso.

