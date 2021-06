Arequipa: empresas de transporte en Camaná no respetan medidas sanitarias

Los terminales de algunas empresas de transporte en la provincia de Camaná, que ofrecen viajes a la ciudad de Arequipa, no respetan los protocolos sanitarios para prevenir el contagio de la COVID-19.

Esta situación fue evidenciada en un reciente operativo por parte de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de Camaná. La comuna notificó a estas empresas a reforzar sus protocolos, caso contrario serán sancionadas.

Fueron en total seis terminales de las empresas de transportes interprovincial que fueron notificadas. Estas ofrecen viajes en su mayoría a la ciudad de Arequipa y al sector de Secocha en Urasqui.

La comuna informó que durante el operativo verificaron que los locales intervenidos han descuidado considerablemente la práctica y aplicación de las medidas de salud. Se percataron que no respetan el distanciamiento social entre personas, las unidades no cuentan con separadores correspondientes, no tienen lavadero de manos con agua y jabón, no obligan a los pasajeros al uso obligatorio de los protectores faciales e incluso no miden la temperatura de los usuarios. Esta situación es grave, ya que puede convertirse en un foco grande de contagios de la COVID 19.

Las notificaciones aplicadas por parte de la Sub Gerencia de Transportes buscan que, en el plazo mínimo, las empresas intervenidas cumplan con levantar todas las observaciones, caso contrario la próxima semana se procederá a la intervención con el área de fiscalización para aplicar las sanciones correspondientes.