Piura: desmienten saqueos de tiendas comerciales en Sullana

La Municipalidad de Sullana descartó la ocurrencia de saqueos y disturbios en el centro de la ciudad como consecuencia de los resultados electorales, tal y como se mencionó en redes sociales.

El gerente de Seguridad Ciudadana, Pedro Houghton, señaló que, en esa fecha, los agentes de encargados del orden no registraron ningún incidente parecido a lo señalado por redes sociales, por lo que invocó a la población a mantener la calma en esta coyuntura política.

“Cuando se tomó conocimiento de esta situación por las redes sociales, de inmediato nos hemos constituido al lugar y los alrededores en los que hemos verificado que la información no es real. De igual manera me comuniqué con el comisario de Sullana, comandante José Rivas Súclupe, quien tras investigar el supuesto saqueo me indicó que eso era una falsa alarma”, expresó.

Informó que el centro de Sullana cuenta con seguridad policial permanente en varios puntos estratégicos para evitar actos delictivos. A su vez, Houghton reiteró que tampoco existe denuncia policial por parte de la parte agraviada que corrobore la información vertida en algunos medios virtuales.

“La zozobra es por el voto de quien sale presidente y eso está causando cierto malestar en los ciudadanos, pero yo les invocó a mantener la calma a fin de evitar desmanes que solo generan zozobra y crean enfrentamientos con las fuerzas del orden”, informó el gerente de seguridad ciudadana.

Por su parte, el jefe de la División de Orden Público (Divopus), coronel PNP Luis León Pairazaman, descartó el saqueo y afirmó que “sólo fue un rumor”.