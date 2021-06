No dieron información oportuna de la variante Delta que circulaba en Arequipa

La crisis sanitaria que padece Arequipa se conduce con una suma de desaciertos que nacen en el gobierno nacional y regional. El caso descubierto de la variante Delta del Sars-Cov-2 se conocía desde el lunes. Ayer el gerente regional de Salud, Christian Nova, confesó que le pidieron guardar silencio para no alarmar.

“El lunes del Instituto Nacional de Salud (INS) me llamaron y me dijeron que ya había esta cepa y me dijeron que guarde discrecionalidad. Por eso no hemos dicho nada”. Nova expresó que, en base a esta información, realizó un nuevo pedido de más vacunas para la región y una cuarentena.

Si lo dicho por Nova es cierto llama la atención que el gobierno haya obviado la gravedad de la situación. Incluso el ministro de Salud Óscar Ugarte, el martes, declaró que no era necesario una intervención en la región mistiana y que las autoridades locales podían salir adelante con sus recursos.

Nova, señaló que la crisis sanitaria de Arequipa en parte es responsabilidad del Minsa, por no dotar de brigadas de vacunación. El funcionario sostiene que, para las inmunizaciones, se movilizó al primer nivel de atención. Antes, ese personal contenía el avance del COVID-19 y sobre todo que este llegue al primer nivel.

Investigarán origen

La variante Delta es catalogada de preocupación por la Organización Mundial de Salud (OMS), por ser más contagiosa. Según la información oficial, el caso cero de esta nueva variante, es una ciudadana arequipeña de 78 años de Cerro Colorado. Ella presentó los primeros síntomas usuales (tos, dolor de garganta, fiebre, escalofríos, malestar general y cefalea) el 14 de mayo. Según informó el gobernador Elmer Cáceres Llica, ella se encuentra estable.

El jefe de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Jorge Velarde, opina que la variante Delta podría ser la causante del nuevo brote que vive la región desde abril, que muchos especialistas califican como una tercera ola.

Velarde refirió que la noche del miércoles, llegó un equipo multidisciplinario de seis especialistas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y del INS. Su objetivo, será determinar el origen del contagio, pues la paciente cero no tiene viajes al extranjero. Se realizará el barrido entre todos los contactos cercanos.

Llega viceministro

Ayer arribó a Arequipa el ministro de Desarrollo Agrario Federico Tenorio. Él cumple el rol de nexo entre el gobierno central y la región durante la emergencia sanitaria. Tenorio informó que hoy llegará el viceministro de Salud Gustavo Rosell, quien escuchará los requerimientos locales por la pandemia.

Según Nova, se requiere por lo menos 300 personas para las campañas de vacunación. El último miércoles, el ministro Ugarte refirió que enviarán 122 brigadas de inmunización.

Mientras que el gobernador Elmer Cáceres Llica, pidió al gobierno el envío de 34 mil vacunas para personal de primera línea faltante (colegios profesionales, vigilantes, serenos), la contratación de 432 profesionales de salud y el envío de 280 mil dosis para adultos mayores de 60 años de las 8 provincias de Arequipa.

Familiares ya no entran a triaje

El hospital Honorio Delgado sigue en situación crítica. El director Richard Hernández, confirmó que desde ayer ya no se permite el ingreso de familiares al área de triaje. Esto por seguridad sanitaria de los parientes, además se dieron nuevos casos de amenazas a médicos.

El último reporte de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), señala que 32 personas con COVID-19 fallecieron en las últimas 24 horas. Mientras que se reportaron 1003 nuevos contagios, siendo la positividad de 16%. Un total de 928 personas están hospitalizadas y 95 en UCI o traumashock.