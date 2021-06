El Estado ofrece recompensas por la captura de 18 feminicidas

El entorno de Marisol mostraba preocupación, notaban que la joven no era la misma y la causa de ese estado tenía nombre y apellido: Luis Genaro Estebes Rodríguez. “Detrás de una bestia, siempre hay una gran mujer”, solía decir este suboficial del Ejército, cuando salía con Marisol Estela Alva, su pareja.

El militar, perteneciente a la 1ª Brigada Multipropósito del Ejército, había solicitado permiso del 27 de noviembre al 11 de diciembre del 2018.

Marisol era estudiante del Instituto Superior Arzobispo Loayza, donde tenía amigas a quienes confiaba su desamor. Y fueron ellas las que movilizaron su búsqueda, hasta que finalmente, el 4 de diciembre, encontraron su cuerpo, dentro de un cilindro, en Villa El Salvador.

Este militar, un médico que asesinó a su esposa de nacionalidad canadiense y un norteamericano que mató a su cónyuge peruana encabezan la lista de los feminicidas más buscados por la justicia en el Perú.

500.000 de recompensa

Ello encabezan el ranking de las recompensas que el Estado ofrece por un grupo de 18 prófugos: medio millón de soles en total. A un ritmo de nombres que rotan permanentemente entre la lista de ‘buscados’ y la de ‘detenidos’ por diversos delitos, hoy las personas con pedido de captura suman 3.756 en todo el país. Según el Ministerio del Interior, 1.657 ya han sido capturados.

La historia del médico Christopher Franz Bettocchi también es alucinante. Él es sospechoso de la desaparición de su esposa canadiense, Kimberlee Susanne Kasatkin.

Doce puñaladas terminaron con la vida de Deysi Flores el 15 de abril del 2018, en el distrito de Yanahuara, Arequipa. El norteamericano Tony Perales había llegado a su casa y, aunque Deysi se encontraba con una amiga, este no dudó en atacarla delante de ella.

Los citados sujetos atentaron contras sus parejas y por eso el Ministerio del Interior los ha incluido en la lista de los feminicidas más buscados. Estos casos forman parte de la operación TuDatoTeRecompensa (ver galería y montos).

Entre los prófugos también se encontraba César Oscar La Barrera Martínez, acusado de asesinar a su pareja y a la hija de esta en Tarapoto, pero anoche fue detenido en Lima.

Prima la impunidad

Este año los feminicidios no se han frenado y ya van 57. El viernes último, en el distrito de Santa Rosa, Christian Idelfonso Rojas asesinó a su pareja y huyó con su pequeño hijo. Jesica Rosa, hermana de la víctima, indicó que el criminal ya había sido denunciado.

Del 1° de enero al 31 de mayo hubo un feminicidio cada 52 horas en el Perú; es decir, en los primeros cinco meses del año fueron asesinadas 57 mujeres. Muchas de ellas eran madres.

Según la Defensoría del Pueblo, una de las causas estaría en el nivel de impunidad. En el 2020, solo en 6 de 138 casos se sentenció a los feminicidas.

En cuanto a los casos del 2021, a la Defensoría le preocupa que los feminicidas no reparen en asesinar no solo a sus exparejas, sino a los hijos (se registran 2 casos en Tarapoto y Arequipa). Asimismo, en 6 de los casos, las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas, lo que revela que la actuación del sistema de búsqueda de personas no fue efectivo.

La cifra

138 casos de feminicidios se registraron en el 2020 y en solo 6 los agresores fueron sentenciados.

Feminicidas prófugos

La policía busca en todo el país a 18 sujetos que asesinaron a sus parejas. Las recompensas van desde 15.000 hasta 50.000 soles.