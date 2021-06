Decenas de adultos mayores realizaron colas desde el jueves 10 de junio para lograr ser inoculados contra el coronavirus en el vacunatorio del Parque Zonal Huiracocha, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Desde horas de la mañana se observó que la fila se extendía por más de cinco cuadras.

En RPP Noticias, los primeros ancianos aseguraron que estuvieron toda la noche en la fila, soportando el frío y la humedad de Lima. Familiares de algunos adultos señalaron que tuvieron que forrar con plástico a sus parientes para evitar que se mojen.

“Le hemos envuelto con plástico, mantas, porque ha garuado toda la noche. Lo hemos envuelto así para que no se moje. Es adulto mayor y debemos protegerlo de alguna manera”, relató uno de los familiares de don Antonio Rubina de 80 años.

La sede del parque Huiracocha de San Juan de Lurigancho ha tenido por varios días colas interminables. Incluso, varios ciudadanos comunicaron a La República que existe la venta de espacios a 20 soles para que se apliquen dosis más rápido. Ahora, los ancianos hicieron un pedido al Gobierno para que instalen más centros en este distrito.

Además, invocaron a que no se amplíe más la inmunización de los adultos mayores de 50 años hasta que se culmine con otros grupos etarios. “Llamaría al Gobierno, al ministro de Salud (Óscar Ugarte), que todavía no convoque a los de cincuenta. Primero, tiene que terminar todos los de sesenta para no amanecernos (en la cola)”, mencionó en RPP.

Por último, los adultos reclamaron que no existen servicios higiénicos cercanos cuando es sumamente necesario. “No hay baño. Tenemos que ir a un grifo, donde tenemos que consumir para poder entrar”, dijo un persona de la tercera edad.