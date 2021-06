La Libertad: cifra de fallecidos por la COVID-19 sigue disminuyendo

Según indicaron las autoridades sanitarias, el descenso en la cifra de fallecimientos de adultos mayores registrado en las últimas semanas en La Libertad se debería a la vacunación y agotamiento pandémico, si se considera que poco más del 80% de mayores de 80 años ya están inmunizados y que a los de más de 70 y 60 años se les está aplicando su segunda dosis, igual que a otros grupos de riesgo.

Últimamente, el promedio de fallecidos fue de 17 personas por día, en comparación a la semana 15, en donde se llegó hasta 41 decesos diarios. El pico más alto por mes fue en abril, ya que 1.032 personas perdieron la vida a causa del virus, en mayo se registraron 748 muertes y, en lo que va de junio, han fallecido 129 liberteños.

“La disminución de decesos nos otorga una tranquilidad que estamos aprovechando para trabajar, pensando en la posibilidad de una tercera ola de la pandemia. Nos estamos preparando, pero este virus y sus variantes han demostrado que nada es suficiente, por lo que, pese a estar vacunados, debemos seguir respetando las normas de bioseguridad”, expresó el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén.

El presidente del Comando COVID-19 explicó que los mayores de 80 años que tienen su segunda dosis empiezan a tener inmunidad a partir de la segunda semana de haber recibido la vacuna.

“Eso nos permite pensar que las cosas van a mejorar y ya no tendremos muchos decesos en ese grupo etario. Hay mayores de 70 años que también recibieron su segunda dosis en estos últimos días y deben alcanzar inmunidad a mediados de mes y seguimos avanzando con los de 60 años, pero estar vacunado no implica que no nos contagiemos, sino que, de infectarnos, el riesgo de alcanzar un estado de gravedad se reduce considerablemente”, expresó a la prensa.

Quienes tengan la primera dosis de su vacuna y aún no reciben la segunda, deben acudir a los puntos de vacunación más cercanos a su hogar.