Vacunación COVID-19: registran largas colas y aglomeraciones en parque Huiracocha de SJL

Desorden y caos es lo que se vive en el vacunatorio ubicado en el parque zonal Huiracocha en el distrito de San Juan de Lurigancho. Alrededor de las 7.15 a. m. del 9 de junio se registraron largas colas y aglomeraciones en los exteriores de este centro, puesto que han llegado las personas que les toca hoy más las que no fueron atendidas un día previo.

De acuerdo al reporte de Latina, los adultos de 60 a 62 años están aguardando para que sean vacunados. No obstante, un promedio de 70 ciudadanos ingresaron primero, debido a que quedaron rezagados para este 9 de junio. En las imágenes se observa una cola preferencial para los adultos mayores en silla de ruedas para que sean rápidamente inmunizados.

Sin embargo, por el otro lado, existe una larga fila de los otros adultos mayores, donde se visualiza una gran aglomeración y la distancia de 1,5 metros no existe. Asimismo, una adulta denunció que no se respeta el horario establecido en el portal Pongo el Hombro.

“Ayer (8 de junio), hemos venido a las 8.00 a. m. como estaba estipulado, pero nos dijeron que teníamos que hacer la cola. Hicimos y no alcanzamos. Ahora, no me quieren recibir para que me apliquen la dosis porque no tengo un sello de rezagado. Me dicen que de nuevo debo hacer la cola”, mencionó.

Esta situación es repetitiva, según la fémina, ya que siempre las personas se aglomeran en este centro. Así también, otras personas que tampoco tienen sello han tenido que volver a realizar su fila. Si bien hay presencia de la Policía Nacional del Perú, hasta el momento, no hay un orden concreto, pero sí hay mucha desinformación sobre si recibirán o no la vacuna.

¿Cómo saber si me toca la vacuna?