Los Olivos: familia busca a Doky, su perrito desaparecido

Una familia no encuentra la paz desde hace poco más de dos semanas, cuando desapareció su perro Doky. En comunicación con La República, su dueño, Christian Guardamino, detalló que huyó asustado debido a los truenos que sorprendieron a la ciudad de Lima aquella mañana.

El joven relató que su padre había sacado a pasear al perro de raza cocker spaniel como todas las mañanas cerca a su casa, ubicada por la avenida Betancourt, en el asentamiento humano Los Olivos de Pro, del distrito de Los Olivos. Aseguró que el can se extravió en el parque Santa Ana.

Tras la súbita desaparición del integrante de su familia, el propietario permaneció toda la noche sin dormir frente a su computadora para tratar de buscar a Doky con ayuda de los usuarios en las redes sociales. Fue así que, al día siguiente, se enteró que su perro había sido rescatado por otro joven, quien incluso lo llevó a su domicilio unas horas. Sin embargo, este tuvo que entregárselo a un sereno porque su perrita de raza pitbull reaccionaba mal con el animal extraviado.

Lejos de acudir a la red animalista o a algún centro de acogida, el agente de Serenazgo lo dejó en el mismo parque donde habían encontrado a Doky. Christian llegó tarde, tras el abandono por parte del sereno luego de unas vueltas, el perro de 3 años de edad ya no estaba cerca.

Debido a que la ayuda de las autoridades le pareció engorrosa, Christian decidió buscar a su mascota por su cuenta, junto con su familia. Desde entonces, han colocado afiches en Los Olivos y en los distritos aledaños, así como en varios centros de votación. En ellos se describe que el animal es de color caramelo, con una franja blanca en su pecho, además, no tiene cola.

“Me estoy enfocando en todo lo que sea solo redes sociales, porque probablemente mi perro ya no se encuentre acá en Los Olivos, sino en otro distrito”, comenta preocupado Guardamino. El propietario también contó que a Docky le gustan las personas, por lo que a veces se muestra hiperactivo cerca a ellas. Añadió que otra característica particular de su can es que siempre enseña los dientes de la parte inferior.

“No lo tengo desde cachorro, a ese perro lo adoptamos acá porque nadie se quiso hacer responsable de la mascota y vino a los 6 meses más o menos”, recuerda el joven afectado, pero con la esperanza de que la buena voluntad de la ciudadanía lo reúna con su añorado compañero.