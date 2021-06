Coronavirus: exceso de muertes diarias se redujo en 50% tras pico de abril, según Parra

El analista de datos Rodrigo Parra anunció que el número de exceso de muertes se redujo significativamente en un 50%, luego de que se reportara un pico de más de 1.100 muertes en abril, según los datos de Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Por medio de sus redes sociales, Parra indicó que los decesos por toda causa de muertes se redujo sobre todo en la última semana. “Curva de fallecidos continúa en descenso, que se ha acentuado en la última semana”, escribió en su cuenta de Twitter.

Gráfico: Rodrigo Parra

No obstante, el analista mostró su preocupación por Arequipa, debido a que, si bien a nivel nacional continúa el descenso, la región mantiene la curva de fallecidos en ascenso. Según indicó, es la única en no estar a la baja. “La curva de fallecidos se mantiene en ascenso desde hace más de dos meses, siendo la única en no mostrar un descenso”, escribió.

Curva de fallecidos en Arequipa asciende. Gráfico: Rodrigo Parra

Gobierno dejará plan para enfrentar tercera ola de la COVID-19

Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública, anunció que la actual gestión dejará al próximo Gobierno un plan para enfrentar una eventual tercera ola de contagios de COVID-19. Según dijo ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, el mencionado plan ya está siendo aplicado y será ampliado.

“Nosotros tenemos un plan, el cual es de segunda ola y de prevención de una tercera ola. Este plan ya está en marcha, incluye varias acciones que esperamos culminar en el mes de julio. Es importante para que no tengamos ningún bache o desfase cuando se dé el cambio de gobierno”, expresó.

