José Ángel Oblitas Zavaleta (63), educador de profesión, se infectó de COVID-19 a mediados del mes de mayo y, tras haber llevado su tratamiento en casa durante dos semanas, el último viernes 4 de junio fue derivado al Hospital Luis Heysen Incháustegui de la Red de EsSalud de Lambayeque.

Gian Marco, hijo del docente, indicó que, luego de cinco días de haber hospitalizado a su padre, recién este miércoles le informaron sobre la situación actual de Oblitas Zavaleta y que, si no hubiera presionado al personal del centro de salud, lo dejarían abandonado.

“El viernes lo trajimos al hospital porque ya estaba saturando muy bajo, pero él lo que necesita es una cama UCI. Sin embargo, hay una lista de espera y mi papá está en el número cinco. Yo ando pendiente de la página web en la que se ve la liberación de las camas y veo que no están metiendo a nadie más, en el hospital no nos dan razón”, refirió a La República.

Del mismo modo, lamentó que el hospital haya declarado como desahuciado a su progenitor y que esa sea una constante por parte de las instituciones de salud al no brindar detalles sobre el estado de los pacientes de coronavirus. En ese contexto, acotó que los parientes no pueden estar al tanto sobre la salud de sus seres queridos.

“Qué inhumano, hasta hoy no sabíamos cómo estaba mi padre. La única vez que se comunicaron conmigo fue al día siguiente de haberlo internado. Me hacían lecturas de términos que una persona que no es médico no los va a comprende, uno le hace preguntas puntuales y lo único que te dicen es que solo te pueden leer esos diagnósticos”, detalló el denunciante.

En otro aspecto, el hijo del infectado explicó que su progenitor ya estaba empadronado en la lista de adultos mayores de 60 años a los que les correspondía recibir la vacuna contra la COVID-19. No obstante, tras contraer la enfermedad, no pudo recibir la primera dosis de la inmunización.

“Mi papá ya estaba en la lista de los que les corresponde la vacuna, pero justo se contagia. Entonces, ya no pudo vacunarse. Después empeoró y lo único que hemos podido hacer es cuidarlo desde casa, pero ya era insostenible. Teníamos que llevarlo a un hospital”, agregó preocupado.

La República se comunicó con el área de prensa de la Red EsSalud de Lambayeque. La respuesta por parte de esta entidad fue que la situación aún es complicada en cuanto al acceso de las camas en cuidados intensivos y que, si hay listas de espera, hay que proceder como corresponde.