Arequipa: médicos piden auxilio al Gobierno ante crisis sanitaria

En una carta dirigida al presidente Francisco Sagasti, el decano regional del Colegio Médico y representantes de los principales hospitales de Arequipa hicieron un pedido de auxilio debido al colapso sanitario que enfrentan por el aumento de casos y muertes por COVID-19.

En su misiva señalan que nada cambiará si es que no se dicta de forma inmediata una cuarentena obligatoria por 21 días para disminuir la circulación del virus. “Esto afectará la economía de la ciudad y del país; sin embargo, señor presidente, queremos decirle que sin vida no hay economía”.

En esa línea, el gerente regional de Salud de Arequipa, Christian Nova, también le envió una carta al mandatario y a la premier Violeta Bermúdez, en la que explica que los casos y positividad han incrementado. Además que en mayo los casos se duplicaron y que hay un aumento en la tasa de letalidad.

Nova considera indispensable que se tenga en cuenta una cuarentena focalizada en las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma e Islay por 21 días y de forma inmediata.

No habrá intervención

Consultado sobre esta situación, el ministro Óscar Ugarte respondió a RTV que “no hemos planteado una figura de intervención. Creemos que (con sus recursos) puede salir adelante. Estamos apoyando’'.

Ugarte recordó que se han enviado brigadas de médicos y enfermeras, vacunas suficientes, camas UCI y que, en caso sea necesario, también pueden hacerles llegar oxígeno.

“Creemos que hay que apoyar a Arequipa (...) donde (las cifras) han crecido por factores más bien locales, cuando en el resto del país está decreciendo”.

“Catástrofe sanitaria”

El decano regional del Colegio Médico, Javier Gutiérrez, detalló que Arequipa sufre una ’'catástrofe sanitaria’', por la cantidad de fallecidos que se ha duplicado respecto a 2020.

Las curvas de contagios y fallecidos se han acentuado en los últimos 14 días, lo que complica más el estado de los hospitales.

El analista de datos Rodrigo Parra indica que, efectivamente, hay un “aumento rápido” de decesos. “En las dos últimas semanas ha habido un 27% de incremento en muertes (según Minsa)”. Sumado a ello, manifestó que Arequipa es la única región en donde se presenta este ascenso, que ya lleva más de dos meses.

Aclaró que antes de la actualización de muertes, el pico de la segunda ola ’'había superado un poco al de la primera ola. Ahora que se han sincerado, pues el primer pico se volvió más grande’' (ver infografía).

Gutiérrez agrega que la región estaría “sufriendo las consecuencias de decisiones políticas que favorecieron actividades y evitaron contribuir a que se cumplan las medidas de seguridad”. Por ejemplo, en Caylloma, durante la alerta extrema, hubo desfiles.

Pese a las advertencias del Colegio Médico y la Geresa, el gobierno regional prefirió oír a distintos alcaldes, que enviaban mensajes erróneos a la población, dijo.

El decano, junto con sus colegas, ha calculado que la curva de casos y fallecidos continuaría en ascenso hasta fines de junio, en gran parte debido a las manifestaciones por elecciones.

Puntos epidemiológicos

El epidemiólogo Percy Miranda, que también fue jefe del Comando Covid de Arequipa, señala que ya habían advertido que lo mejor para los pacientes positivos era mantenerlos en centros de aislamiento, pues a veces, cuando se quedan en casa, no cumplen las medidas.

Sin embargo, en Arequipa no fue posible desarrollar estos centros, a diferencia de Lima que con la Villa Panamericana ayuda a no saturar los hospitales. ’'Yo he declarado la necesidad de estos. Debió haber sido visto por los gobiernos locales’'.

Asimismo, dice que la gravedad de la situación se debe a “dos aspectos epidemiológicos: el tiempo de la enfermedad se ha acortado y esto habla de mayor gravedad de infección. Esta mayor gravedad solo puede ser por las (variantes) que son más virulentas. (Por otro lado) las autoridades deben ser más firmes y evitar aglomeraciones en comercios informales que son grandes focos de infección”.

Miranda detalló que actualmente se está por llegar a los 50 fallecimientos diarios y que también los casos positivos han incrementado a más de 1.200 por día.

“Debo manifestar que la segunda ola está por expresarse en su real dimensión”, alertó.

Defensoría pide intervención del Minsa

La Defensoría del Pueblo en Arequipa ha pedido la intervención inmediata del Minsa para atender la gran demanda de pacientes con coronavirus. Según su pronunciamiento, desde marzo el número de casos y fallecidos aumenta.

Asimismo, señalan que el personal médico advirtió que los hospitales están atendiendo por encima de su capacidad y que el ligero aumento de camas no es suficiente. Solo a un hospital llegan a diario más de 100 personas en estado moderado o grave en busca de atención. En muchos casos los familiares llevan una colchoneta y su balón de oxígeno para recibir la asistencia médica de urgencia.

Carta a Sagasti

La carta explica el colapso sanitario que hay en Arequipa. También reitera el pedido de intervención para reducir la cifra de muertes.

