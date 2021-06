Por: Deysi Pari, Zinthia Fernández

“Ya no damos más. Auxilio para el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Esta noche, en triaje de emergencia, tenemos 110 pacientes en espera de cama de hospitalización, UCI o Trauma Shock y siguen llegando”. Este fue el dramático mensaje que escribió la noche del lunes, Aldo López Ticona, médico de este hospital, para dar cuenta de la situación desbordada.

En el video que López grabó se aprecia el área saturada: pacientes, en sillas de ruedas, conectados a balones de oxígeno a falta de camas. Mientras otras personas descansan sobre colchones en el piso.

“Estamos colapsados, estamos mal, estamos agotados. Van a morir muchos esta noche”, agregó en su mensaje. Lamentablemente, el reporte de la Gerencia Regional de Salud confirma su advertencia. Ayer murieron 44 personas y hay 1002 nuevos casos.

Piden cuarentena

La situación es desgarradora. Según los gremios médicos, si no se toman medidas,la situación empeorará.

Por eso, ayer el Colegio Médico de Arequipa, los cuerpos médicos del hospital Honorio Delgado, Goyeneche, Carlos Alberto Seguín Escobedo y Yanahuara de EsSalud enviaron una carta al presidente Francisco Sagasti pidiendo auxilio. Solicitan la declaratoria de una cuarentena estricta de 14 días para disminuir la circulación del virus y los contagios. “Entendemos que eso afectará la economía de la ciudad y del país, sin embargo, señor presidente queremos decirle que sin vida no hay economía”, le escribieron. También se ha exigido la intervención del Ministerio de Salud en el sistema de salud mistiano.

Minsa se lava las manos

Consultado sobre esta situación, el ministro Óscar Ugarte respondió a RTV que “no hemos planteado una figura de intervención. Creemos que (con sus recursos) puede salir adelante. Estamos apoyando’'.

Ugarte recordó que se han enviado brigadas de médicos y enfermeras, vacunas suficientes, camas UCI y que en caso sea necesario también pueden hacerles llegar oxígeno.

’'Creemos que hay que apoyar a Arequipa (...) donde (las cifras) ha crecido por factores más bien locales, cuando en el resto del país está decreciendo’'.

La Defensoría del Pueblo demandó al Ejecutivo atender el pedido delos médicos y que el Minsa tome el control de la situación.

Dolor y resignación

Las escenas de ayer eran desgarradoras. En la puerta de uno de los módulos del Honorio Delgado, una joven y un familiar esperaban resignados a que los médicos les informen lo peor. Su padre de 82 años fue desahuciado. El paciente no se había vacunado y se infectó. Requería cama UCI, pero no había una disponible. “Solo estamos esperando que nos digan en qué momento fallecerá (...) Es horrible”, relató entre lágrimas.

Otros familiares piden que la información sobre el estado de recuperación sea permanente. El nosocomio colocó un letrero para advertir que la entrega de información los días domingos y feriados será solo sobre “los más delicados”. No tienen personal.

“Entiendo que estamos en crisis, pero no deben dejar de lado el trato humano. Al menos que te informen cuál es procedimiento a seguir, a dónde trasladar al paciente, cómo se encuentra, porque uno adentro está perdido”, contó Ricardo H., quien tiene a su madre de 70 años en hospitalización hace dos semanas.

La mujer enfermó antes del Día de la Madre y permaneció en el módulo del Hospital Covid. “Ella resistió la etapa crítica. Un médico me dijo que si requería entubación no lo harían porque no había camas. No la querían pasar a piso, daban prioridad a personas menores de 40, más estables. Eso me dio pena”, agregó.

En la puerta, otra familiar también esperó el turno de entrega de medicinas para su sobrina de 30 años, referida desde Islay hace dos semanas. “Hemos dado un número para que nos informen, pero hace unos días las comunicaciones han bajado. Por ahora sé que ya le quitaron el oxígeno y está en recuperación”.

El transportista Juan C. de 55 años solo sabe del estado de su esposa de 50 años a través de su hija, ambas internadas. Según mencionó, después de que él se recuperó de los síntomas, sus familiares se contagiaron en casa y por la baja saturación, su pareja fue hospitalizada.

Las aglomeraciones en la puerta de ingreso al Honorio se presentan casi todo el día para entrega de medicamentos o ropa e ingreso para visita.

Intervención económica

Richard Hernández, director del hospital Honorio Delgado, señaló ayer que advirtieron de esta situación a la población y lo que dijeron se está cumpliendo. Dialogaron con los médicos, enfermeras y demás personal para pedirles “más de lo que ya se les ha pedido”. Ante el desborde, habilitarán 20 camas de hospitalización más. Sin embargo, lo que falta es personal médico y para ello se requiere de un presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas. El planteamiento de Hernández es que los 60 médicos que están por culminar su residencia en el nosocomio, sean contratados inmediatamente. Se requiere 800 mil soles al mes para pagar sus sueldos.

El director también se refirió al video en el que se ve a pacientes durmiendo en el suelo. Explicó que se trata de los familiares de los pacientes, quienes desean velar por sus seres queridos y se les permitió ingresar.

Para el galeno, Arequipa recién atraviesa la cresta de la segunda ola y esta situación tiene para un mes más, debido a todas las aglomeraciones generadas por las elecciones.

Hay oxígeno pero red es insuficiente

Los pacientes internados en el Honorio se quejan por la falta de oxígeno. Ante ello, el director Hernández explicó que si hay oxígeno, pero el problema es que no hay redes suficientes para distribuir el insumo medicinal. Si abren más puntos de oxígeno, el suministro para las camas UCI disminuiría y pondría en riesgo a esos pacientes.

Por ahora el hospital tiene plantas de oxígeno que generan 20 mil m3 que se renuevan cada 2 días. Están en proceso de comprar un nuevo isotanque de oxígeno de 20 mil m3, pero tardará.

El lunes, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que señala que sí está brindando apoyo a la región Arequipa con presupuesto, vacunas, brigadas de respuesta y llenado de isotanque de oxígeno.

Al respecto, Hernández, mencionó que cuando viajaron a Lima para exponer la problemática de personal, “solo les responden con evasivas, buenas intenciones, pero nada concreto”.