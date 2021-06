Arequipa: Minsa aplicará plan de intervención para reducir efectos de la pandemia

Gustavo Rosell de Almeida, viceministro de Salud, declaró durante este miércoles 8 de junio que el Ministerio de Salud (Minsa) implementará un plan de intervención en Arequipa para poder disminuir el impacto del coronavirus en la región, ante el reciente incremento de casos y personas fallecidas por la enfermedad.

Luego de señalar que en el Minsa existe preocupación por lo que acontece en Arequipa, indicó que este miércoles se dará a conocer ante el ministro de Salud, Óscar Ugarte, avances del plan de intervención del sector para afrontar esta problemática sanitaria.

En esa línea, Rosell de Almeida precisó que, aunque a nivel nacional está viéndose una disminución considerable en los índices de la pandemia, aún hay ciudades como la de Arequipa en la que los contagios se encuentran en aumento.

En cuanto al plan que se pondrá el marcha, el funcionario explicó que este consiste en articular la vigilancia epidemiológica, el control sanitario en primera línea y la mejora de la atención en los hospitales Honorio Delgado y Goyoneche, especialmente en los Centros de Atención Temporal (CAT).

Por otro lado, aseguró que el Minsa brinda todo el apoyo a Arequipa a través del envío de brigadistas y de un alto comisionado en salud, el cual explicó que un tema preocupante es el incumplimiento de las medidas de prevención ciudadana como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

“Tenemos que empezar por ahí porque si la comunidad no usa mascarillas, no tomas medidas correspondientes y no hace el distanciamiento social, obviamente vamos a tener mas contagios”, expresó.

“Empecemos por ahí, conservando las medidas de prevención comunitarias y desde luego mejorando la capacidad de respuesta sanitaria”, añadió, después de indicar que los hospitales de Arequipa tienen oxígeno en cantidades suficientes, pero sin contar con muchos recursos humanos.

Ante esta situación, Rosell de Almeida anunció la transferencia de más recursos para la región durante las próximas horas, con el fin de contratar a más personal para la atención de casos de coronavirus y la vacunación contra la enfermedad.

“La inmunización tiene que avanzar conjuntamente con las medidas de prevención”, puntualizó.