“Los casos COVID-19 de este año en Arequipa han superado en 150% a los del 2020″

La región viene soportando semanas críticas por la pandemia del coronavirus, situación que ha sido soslayada por las elecciones. En esta entrevista, el médico Jesús Salinas explica que aún se vienen semanas críticas y que en definitiva, el virus al que nos enfrentamos es mucho más agresivo. Pide a la población tomar conciencia.

Arequipa está llegando a picos de más de mil contagios y más de 40 muertes diarias ¿seguimos en una tendencia al alza o hemos llegado a la meseta?

-La situación de la pandemia en la región y en EsSalud, en específico, es de tendencia al alza de casos. (Muestra un gráfico). Esta fue la primera ola en 2020, luego hubo una disminución en setiembre-octubre, el 7 de diciembre comienza otra y luego hubo otra disminución. Considerábamos que esa fue la segunda ola y en opinión técnica del comité, esta podría ser la tercera ola insertada en la disminución de la segunda.

Según ese gráfico, ¿los casos de este año han superado a los del 2020?

-En 150% más a los de la primera ola. Esa tendencia viene desde marzo hasta ahora que sigue en alza. Estamos viendo las consecuencias de las reuniones familiares, del Día de la Madre y eso lo podemos decir porque son muchas familias contagiadas con 5 a 6 integrantes, 1 o 2 requieren hospitalización y otros fallecen (...) Es un virus incierto, tenemos 18 meses de experiencia en el mundo y hay cosas muy diferentes con la primera ola.

¿Cuáles son?

-El virus ha tenido mutaciones que lo hacen más infectante, tiene mayor facilidad de penetrar en las células respiratorias. Las personas mayores tienen más receptores y por eso en la primera ola se veían más casos en esta población, pero como ahora se ha hecho más fácil su ingreso, también afecta a los jóvenes. Estamos con un número importante de pacientes entre 30 a 40 años.

¿Es más mortal?

-Es lo que estamos viendo, que hay más mortalidad. Tiene menor tiempo de incubación y mayor transmisibilidad. Este es un punto y el otro es el comportamiento de la población, parece que en Arequipa no pasa nada.

Hemos pasado a una normalidad.

-A una súper normalidad, el tráfico de carros está igual que antes de la pandemia. No se guardan las normas de bioseguridad en los centros comerciales y otros lugares. Parece que las familias no están respetando los protocolos como el uso de la mascarilla, incluso dentro de su domicilio, el distanciamiento social y el lavado de manos (…) Si nadie sale en la familia, entonces pueden dejar de usar mascarilla. Pero basta que un miembro sale a cumplir actividades laborales, económicas, esa persona puede estar expuesta y por ello tiene que mantener un protocolo que es el uso de la mascarilla (…) La mayor fuente de transmisión de esta enfermedad es domiciliaria.

Entonces, ¿la mayor mortalidad de las últimas semanas se debe a que el virus es más agresivo o al colapso hospitalario?

-Son las dos cosas, es más agresivo y hay mayor número de casos y, por ende, hay más hospitalizados y pacientes críticos. De mil pacientes sintomáticos, 500 hacen la enfermedad y de ellos, el 80% pueden ser leves. 100 van a ser moderados y severos, de esos 20 pueden requerir cuidados intensivos. Eso satura los hospitales. En EsSalud tenemos 585 pacientes hospitalizados en este momento.

¿En todos los nosocomios?

-Sí, en el Hospital Nacional están alrededor de 200, 48 en UCI. En Cerro Juli tenemos alrededor de 250 pacientes con 12 en cuidados intensivos y 12 en cuidados intermedios. En la primera ola, tuvimos alrededor de 280 hospitalizados.

¿Y el número de médicos sigue siendo el mismo?

-Estamos haciendo contrataciones de personal. Vamos a habilitar 100 camas en el segundo hangar en Cerro Juli. Hemos llegado a tener 60 camas de UCI, pero aun así es insuficiente. Esto va a seguir si no hay conciencia de la población para tomar las medidas sanitarias. Cuando nos encontramos en este nivel de pandemia y no existe un tratamiento efectivo, lo que se tiene que hacer es cortar la transmisibilidad que significa que no haya reuniones, disminuir los aforos o entrar en cuarentena (…)

Pero todo eso se rompió con la llegada de los candidatos

-Son factores condicionantes. En 15 días probablemente estaremos viendo un rebrote de casos, es algo muy preocupante. Pero aparte de eso, se tiene que tomar restricciones, en otras palabras, cuarentena (…) Nuestra capacidad está al tope máximo.

¿Por qué en Arequipa hay esta tendencia, si a nivel Perú los casos están bajando?

-La pandemia ha tenido en forma temporal algunas variaciones. Comenzó en Lima, siguió el norte, el oriente y luego el sur, entonces la disminución también va en ese sentido (...).

¿Y la variante C 37 podría ser la causante de esta mayor mortalidad?

-No está determinado. Vale decir que no tenemos un estudio genómico a nivel nacional para identificar las cepas.

¿En qué condiciones están llegando los pacientes, en un estado avanzado?

-Sí, muchos pacientes son tratados en su domicilio. Los casos leves pueden ser manejados en casa, pero los moderados deberían tener atención hospitalaria. Lamentablemente, este virus puede progresar en pocos días a una forma severa. Hay pacientes que llegan con saturación de 50 a 60 por ciento (…)

¿La evolución a una fase grave ahora se da en menos días?

Sí, en menos días. Antes se decía que después de los 10 días, probablemente no se iba a complicar. Pero ahora, vemos que, pasado ese tiempo, algunos entran a una fase crítica. Una de las razones podría ser que se están automedicando con fármacos que no deberían usarse. Esta enfermedad tiene tres fases: viremia, inflamación pulmonar y luego una fase de hiperinflamación. A los pacientes críticos se les administra corticoides o antibióticos si es que se sospecha que hay una bacteria asociada. Estamos observando que, en fases tempranas de la enfermedad, le dan estos medicamentos y eso puede variar el curso de la enfermedad (…). Eso no se debe hacer.

¿La cantidad de pacientes jóvenes supera a los adultos mayores?

-Seguimos con una predominancia de adultos mayores, pero en relación a la primera ola, el porcentaje de jóvenes ha aumentado considerablemente (…)

¿La vacunación ya ha repercutido en un descenso de casos entre los grupos vacunados?

-Al margen de las medidas sanitarias (…), la vacunación tiene alto impacto en prevenir la enfermedad severa y mortalidad. Felizmente en todo el personal de salud, hemos tenido casos de reinfectados y pacientes vacunados con neumonía, pero no hemos tenido ningún fallecido ni ingresado a UCI. Hago la invocación a la ciudadanía a que se vacunen porque es una medida preventiva (…) Por otro lado, quiero hacer hincapié en que no hay disponibilidad de camas UCI, se desocupan por altas o fallecidos.

Hay gente inescrupulosa que está tomando el nombre de médicos y funcionarios para pedir dinero por una cama UCI y de hospitalización.

-Lo hemos detectado por Whatsapp falsos, piden deposito a cuentas, se ha sacado comunicado y se han hecho las denuncias ante la Policía y la Fiscalía. Llamamos a la población a que no se dejen sorprender.