La Victoria: hampones roban un celular y S/ 3.800 destinados para tratamiento de un niño

Informe de Raúl Egusquiza/ URPI-GLR

Encapuchados y a bordo de una mototaxi, unos delincuentes robaron las pertenencias, entre las que se encontraba un celular y más de 3.000 soles, a una madre de familia que tenía destinado el dinero para el tratamiento de su menor hijo. El delito ocurrió a las 2 p. m., en la calle Tristán Chenique, en el distrito de La Victoria.

Los malhechores ingresaron por la avenida México. Uno de ellos descendió del vehículo y continuó su recorrido a pie hacia el lugar donde ya había divisado que se encontraba su víctima sentada. Posterior a ello, según declara la agraviada, los delincuentes se escondieron detrás de una caja de cartón y esperaron el momento preciso para perpetuar su fechoría. Pasado unos minutos, le arrebataron el celular a Esmeralda Cervantes Ñawi (42), quien ante el acto reaccionó y persiguió al delincuente.

Sin embargo, el criminal, con el botín en las manos, abordó el mototaxi que lo esperaba unos metros más allá del lugar en cuestión.

“Ese delincuente ya sabía los movimientos, porque ese dinero yo lo había recaudado recién de una pollada que había hecho, debe ser de por acá de la zona. Te pido de corazón que si me estás viendo me devuelvas el celular porque ahí estaban los videos de la enfermedad de mi hijo y el dinero para poder brindarle sus terapias, por favor “, expresó la madre del menor en La República.

Hampones estaban a bordo de una mototaxi. La madre intentó perseguirlos. Foto: cortesía

De acuerdo con su progenitora, el niño fue operado de coartación de la aorta a pecho abierto, enfermedad que desarrolló en el vientre materno. Por ese motivo, necesita el tratamiento de terapias físicas, psicológicas y neurológicas para poder desenvolver sus funciones de crecimiento con normalidad.

A consecuencia del dinero robado, el menor no podrá continuar con sus tratamientos, por lo que la madre pide a las personas que se solidaricen ante su situación y la apoyen económicamente.

“Mi hijo no deja de llorar y yo me siento impotente de no poder hacer nada, porque me arrebataron el dinero que era para atenderlo, voy a realizar otra pollada para poder juntar dinero nuevamente, mientras tanto mi hijo esperará para sus terapias. Si las personas me pueden apoyar sería de gran ayuda para mi pequeño”, precisó.

En tanto, la Policía ya se encuentra trabajando en las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes.

Si deseas colaborar, puedes comunicarte con Esmeralda Cervantes Ñawi a través del número 991 294 890.