Maritza Zegarra, hija de la anciana, mencionó que su progenitora sufre de artritis reumatoide, enfermedad que le impide movilizarse, por lo que los profesionales de salud deben acudir hasta su hogar.

“Ella no puede caminar, por la misma enfermedad que ella padece. Sus articulaciones de la rodilla para abajo no tienen movimiento. Es difícil hasta ponerla en un carro”, señaló en RPP Noticias.

La joven decidió inscribirla para aplicación mediante su actualización de datos y, si bien fue notificada para una fecha, hasta ahora no han llegado. “La he registrado el 19 de abril, y en el Minsa ya lo tienen registrado. Y cada vez que llamo me dicen que ya está registrada, que ya van a ir, que espere la llamada”, añadió.

Personal no puede ir

Zegarra aseguró que ante su insistencia por la vacuna, una persona le habría respondido que no podrían acudir hasta su vivienda porque no cuentan con personal suficiente. Por ello, ha realizado un pedido a las autoridades para que se sensibilicen con su caso y dispongan a los profesionales para que lleguen hasta su predio.

Hasta este martes 8 de junio, el reporte oficial señala que, a nivel nacional, se aplicaron un total de 4 395 070 dosis de las vacunas contra la COVID-19. Asimismo, el Minsa precisa que 3 031 712 ciudadanos en territorio peruano recibieron la primera dosis del inmunizante contra el virus SARS-CoV-2.