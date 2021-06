Banco de la Nación: joven denuncia robo sistemático de su cuenta que tenía más de S/ 10.000

Jackeline Hilasaca (30) denunció que sufrió el robo sistemático de su dinero ahorrado en el Banco de la Nación. La joven indicó que tenía un total de 10.500 soles que iba a usar para pagar sus estudios y ayudar a su familia con los costos del tratamiento de cáncer de su padre.

Según el informe de Canal N, Hilasaca mencionó que el 1 de junio se percató que le estaban sustrayendo dinero de 1.000 a 1.500 soles. Previamente, le había llegado un correo donde se le alertó sobre estos retiros. Minutos después, su línea se bloqueó sin explicación.

“Revisó al toque mi estado de cuenta y veo que no están todos mis ahorros. Esto es un error dije o el sistema está mal. Vuelvo a revisar y ya no tenía nada. Mi hermana entonces me dice llama al Banco de la Nación y entonces intento, pero mi línea estaba bloqueada y no sabía qué hacer”, señaló.

Tras este hecho, la usuaria quedó con mucho temor de usar nuevamente aplicaciones o compras por Internet. “Yo ya no tengo ningún chip con mi nombre porque tengo miedo de que me roben. Incluso, ese día, desactive mi token que usaba para transferencias”, dijo.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

El Banco de la Nación aseguró que han sido notificados del hecho y están priorizando la investigación para dar con los responsables. En tanto, Movistar lamentó lo ocurrido y están realizando las pesquisas para aplicar las medidas correspondientes.

La joven pidió celeridad y capturar a los involucrados. La agraviada vive en Carabayllo y necesita el dinero para retomar sus estudios y seguir con el tratamiento de quimioterapias de su progenitor.