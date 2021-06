Piura: comenzará la vacunación contra la COVID-19 de los adultos mayores de 60 años

Este martes 8 de junio, la Dirección Regional de Salud (Diresa) en Piura iniciará la vacunación contra la COVID-19 de los adultos mayores de 60 años en los centros habilitados, anunció el subdirector regional de Salud, Fernando Agüero Mija.

Los puntos de vacunación que estarán disponibles serán el salón comunal del asentamiento Nuestra Señora de Fátima y la Universidad de Piura (UDEP) en sus dos modalidades: Vacuna Car y peatonal. Dichos vacunatorios atenderán a partir de las 9.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Asimismo, Agüero Mija refirió que el miércoles 9 de junio se aplicará las segundas dosis contra el coronavirus a los adultos mayores de 70 años, en los puntos de vacunación ubicados en la Universidad de Piura (UDEP) y AUNA.

Nuevos vacunatorios

En la actualidad, la región Piura cuenta con 102 puntos de vacunación dinámicos autorizados y se proyecta implementar 150 vacunatorios para acelerar la inoculación y evitar aglomeraciones.

Además, Agüero Mija sostuvo que se encuentran operativos 23 vacunatorios en la Sub Región de Salud Piura - Sechura, 20 en la Sub Región Luciano Castillo Colonna y 13 en la Sub Región Morropón Huancabamba.

“Hemos incrementado las brigadas de vacunación de 100 a 220, para poder avanzar de manera más rápida la inoculación a los adultos mayores hasta el 27 de julio, según lo establecido por el Ministerio de Salud”, reiteró Agüero.

