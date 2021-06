En Arequipa hay 30 camas UCI sin uso y los pacientes se mueren

En los hospitales de Arequipa por lo menos hay una veintena de pacientes infectados con COVID-19 que demandan una cama UCI, respirador artificial que reemplace a sus pulmones dañados por el virus, para seguir viviendo.

Según el director adjunto del Ministerio de Salud (Minsa), Alcedo Jorge Melgarejo, en esta región, se tienen 30 de estos aparatos que no se pueden usar por la falta de médicos especialistas o problemas en su implementación.

La información la dio en una reunión que sostuvo con el congresista José Luis Ancalle Gutiérrez y la Presidencia del Consejo de Ministros. Este dato, aunque con diferencia en la cantidad de camas, ya había sido advertido por el mismo legislador, como parte de las conclusiones del proceso de investigación que hicieron a las compras realizadas por el Gobierno Regional de Arequipa por la pandemia del coronavirus.

En esa indagación se identificó que en el hospital de Aplao (Castilla) y de Camaná había camas UCI sin uso. Según Ancalle, estas camas son parte de las citadas por el director adjunto del Minsa.

De acuerdo a la inspección que el congresista realizó el 23 de febrero, en el hospital de Aplao había 3 camas con ventilador, aspirador y monitor sin uso. El último jueves, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica confirmó que estas no se utilizan por falta de médicos especialistas. Las camas UCI están valorizadas en más de 1.5 millones de soles, según información que dio el gerente regional de Salud Christian Nova Palomino.

Al respecto el director de la red de Salud Castilla Condesuyos La Unión, Cesar Yanarico Huanca, señaló que las camas fueron instaladas hace más de dos meses y se mantienen desocupadas porque no hay personal especializado. Pidieron apoyo a varias instituciones, incluso privadas, pero lamentablemente en el país hay escasez de médicos uciólogos. Además, los especialistas difícilmente aceptan ir a trabajar a provincias alejadas. “Si en Lima y en Arequipa tienen dificultades, peor en las provincias”, señaló.

El otro problema es la implementación. Para que las camas puedan recibir a pacientes, deben estar conectadas a puntos de oxígeno medicinal. Yanarico explicó que en el hospital de Aplao, la infraestructura no está acondicionada con estos puntos para proveer el alto flujo de este insumo. Además, el Gobierno Regional de Arequipa recién el jueves entregó la planta de oxígeno medicinal para proveerlo a los internados y a la población que lo necesite.

Y un tercer problema es que para un paciente UCI, se requieren medicamentos que son escasos y de alto costo. La Dirección Regional de Medicamentos les dota de estas medicinas, pero de todas formas es escaso y en las farmacias particulares, hay muy poca oferta.

El director señaló que por un tiempo intentaron que la cama UCI funcione e incluso enviaron a uno de los galenos a Lima para una capacitación. Sin embargo, por todo lo que falta, fue complejo seguir. “Los medicamentos que teníamos nos abastecieron por dos días”, explicó. Por ello, invocó a que haya más formación de especialistas en Medicina Intensiva.

Cama UCI en Camaná

En el hospital de la provincia de Camaná también hay 3 camas UCI que no se usan por la falta de médicos especialistas. En el mes de enero, el gerente Christian Nova Palomino, informó que las camas fueron instaladas en un ambiente adecuado, pero según información obtenida por el congresista Ancalle, las mismas no podrían funcionar porque además de la falta de médicos especialistas, el ambiente donde están no son los adecuados.

Por su parte, el alcalde de Camaná, Marcelo Valdivia, manifestó que, hasta el momento, los pacientes graves de su provincia siguen siendo referidos a Arequipa para su tratamiento.

EL congresista Ancalle pidió información para verificar dónde se encuentran el resto de camas UCI citadas por el director adjunto del Minsa.