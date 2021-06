Piura: miembro de mesa denuncia haber sido impedido de ocupar su cargo

El ciudadano Edgar López García denunció que miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no lo dejaron ocupar su puesto de tercer miembro de mesa, en las elecciones de la segunda vuelta electoral en Piura.

El hecho se registró en la I.E. Tupac Amaru en el distrito de Frías, provincia de Ayabaca, cuando el ciudadano identificado con el DNI: 45892098 llegó al colegio y encontró a otra persona ocupando su lugar.

“Esto está sucediendo en Frías, lo que pasa es que yo soy miembro de mesa y me están botando. Los de la ONPE me están botando, no me están dejando acá que asuma mi responsabilidad, me han puesto falta, y me están dejando acá, esto es lo que está sucediendo en Frías, señores”, refirió un video que difundió por redes sociales.

En otro momento, el ciudadano indicó que el personal de ONPE habría favorecido a la persona que lo reemplazó antes de que él llegara, con fines políticos. “Está claramente que la ONPE está trabajando con la señora Keiko”, mencionó.

Por su parte, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Sullana informó que la mesa número 066734 I.E . secundaria Tupac Amaru se instaló a las 7.00 a. m. con dos miembros de mesa titulares y un suplente.

Aseveró que el señor Edgar López García llegó entre siete a ocho minutos tarde, por lo que se procedió a instalar la mesa, sin su presencia, cumpliendo los reglamentos establecidos por la norma electoral.