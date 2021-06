ONPE desmiente que usar lapicero de color diferente al azul invalide el voto

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aclaró que para marcar la cédula no se exige usar lapicero de color azul, pues de todas formas los votos serán validados independientemente del color de tinta empleado.

“ Emplear lapiceros de color negro o de cualquier color no invalida el voto ”, indicó el ente electoral a través de su cuenta de Twitter.

La aclaración se hizo luego que un ciudadano publicara una conversación de WhatsApp en la que se afirmaba que la ONPE anularía las cédulas marcadas con lapicero negro.

La institución exhortó a la ciudadanía a reportar noticias falsas o sin corroborar que se difundan por medio de WhatsApp siguiendo estos pasos.

Sobre el tema del lapicero de color azul, también se difundió el siguiente mensaje en redes sociales: “La ONPE me acaba de decir, como miembro de mesa, que si el lapicero no es azul, la máquina que procesa cédulas no va a leerlo”.

La ONPE también desmintió lo anterior al afirmar que todos los votos son contados de forma manual por los propios miembros de mesa, quienes, como ya se mencionó, validarán las cédulas sin importar el color del lapicero usado.

Uso de doble mascarilla

A diferencia de la primera vuelta, los electores que participen en la jornada del 6 de junio deberán acudir a sufragar obligatoriamente con doble mascarilla. Así lo establece el protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-19 para los electores, actualizado por la ONPE en coordinación con el Ministerio de Salud, en base a la normatividad establecida por la emergencia sanitaria.

La ONPE recordó que el Decreto Supremo n.° 083-2021-PCM establece dicha medida y que, para casos como este, se recomienda el uso adicional del protector facial.