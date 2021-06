Ciudadano denuncia que no lo dejan ingresar a local de votación por usar poncho y sombrero

Este domingo, más de 25 millones de peruanos ya empezaron a emitir su voto en esta segunda vuelta. Sin embargo, un ciudadano denunció que no pudo ejercer su derecho por usar un poncho y un sombrero. Así lo dio a conocer el arquitecto Oscar Apaza a través de sus redes sociales.

Por medio de un video, Apaza registró el hecho donde los efectivos policiales le negaron el ingreso por realizar supuestas alusiones políticas con su vestimenta, pese a que la ONPE indicó que no se prohíbe el ingreso salvo que usen el logo de uno de los partidos.

“No puedes ingresar haciendo alusiones políticos. (...) La camiseta representa a un país. (El sombrero) da alusión a un partido político. Sácate el poncho. Sácate el sombrero. No puede ingresar así”, se escucha en el video.

Asimismo, el votante les dijo que decenas de ciudadanos han usado la camiseta de la selección y no les prohibieron el acceso, pero los agentes trataron de argumentar que el polo de Perú representa al país. Pero, la vestimenta también representa al país. Ciudadano condenó acto discriminatorio y apela a las autoridades.

JNE si prenda no hace propaganda electoral, no está prohibido

El Jurado Nacional de Elecciones informó que si la vestimenta no muestra algún distintivo que se asocie a un partido, no se niega el ingreso. Pidió a la ciudadanía no caer en provocaciones, pese a que la vestimenta del ciudadano es habitual en todo el ámbito nacional.

“Si una prenda no es en sí misma o no muestra algún tipo de propaganda o signo distintivo que identifique a alguno de los partidos, no se trataría de una prenda prohibida por la ley. Recomendamos a los ciudadanos evitar cualquier situación de provocación en estos comicios”, escribió la entidad en su cuenta de Twitter.

Ciudadanos habilitados para votar

Con respecto al padrón electoral, la ONPE explica que, tal como dispone la legislación peruana, se seguirá utilizando el empleado en los últimos comicios, pues ambas vueltas son parte de un mismo proceso.

Por esta razón, los jóvenes que cumplieron 18 años después del 11 de abril todavía no están habilitados ni obligados a sufragar el 6 de junio. Ese día, se podrá votar con un DNI caduco y también con un DNI amarillo, si es que su portador no lo ha cambiado aún por un DNI azul o electrónico, explica la ONPE.

Además, las personas mayores de 60 años pueden hacer ejercicio de un voto facultativo, puesto que son vulnerables a la COVID-19.