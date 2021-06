Cercado de Lima: ciudadana va a votar y le devuelven un DNI que no es el suyo

Durante las elecciones 2021, en la mesa N° 033523 perteneciente al local de votación del Parque de la Muralla, en el Cercado de Lima, una ciudadana denunció la pérdida de su Documento Nacional de Identidad (DNI), el cual se habría llevado otra mujer por accidente, al retirarse con prisa del lugar.

Se trata de la señorita Jenny Mirian Huayllán Yupanqui, quien señaló que los miembros de mesa le entregaron una identificación que no le correspondía.

“Llegué y estaba una señorita adelante, de la que no recuerdo su apellido. Después de ella estaba un señor y luego seguía yo (en la cola). Votó la señorita, le entregaron su DNI, votó el señor, y después yo entré. No había nadie más. Entraron los de rojo (personal de la ONPE) a hablar con la presidenta de mesa y de repente me dieron este DNI que era de otra persona”, declaró para Latina.

En esa línea, indicó que el documento que recibió pertenece a la ciudadana Maribel Huayllán Cutipa, quien también figura en la lista de personas a las que correspondía la señalada mesa de votación.

“Lo que ha pasado es que otra persona se llevó su DNI. Ese ha sido el inconveniente. Pero la culpa también es de cada uno porque tienen que revisar antes de llevarse su documento. Me imagino que la otra persona se retiró apurada y llevándose el otro documento”, explicó la presidenta de mesa responsable.

Para Jenny Hayllán, el encontrar su documento resulta urgente, ya que debe realizar un viaje durante la noche de este domingo, al término de las elecciones 2021.