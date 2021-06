Evite contagios este domingo con doble mascarilla y distanciamiento

Infectólogas del Instituto Nacional de Salud (INS) advirtieron que se requiere usar doble mascarilla para tener mayor protección en lugares concurridos, como los centros de votación a donde acudirán millones de peruanos mañana domingo.

Según Lely Solari y Natalia Vargas, las mascarillas deben tener buen ajuste en la nariz y cubrir todo el mentón. Para ello es recomendable utilizar sujetadores de plástico con ajustes en la nuca y el clip nasal.

En cuanto al orden en que se usan, la primera puede ser un respirador KN95 y como segunda una mascarilla quirúrgica. Otra opción es una quirúrgica y sobre ella una de tela.

Si bien no es obligatorio, se recomienda el uso de la pantalla facial para una protección adicional ante las gotas pequeñas que otras personas expulsan.

“No solo basta tener una mascarilla encima del rostro, sino que esta cumpla tres características: cobertura desde la nariz hasta debajo de la barbilla, capacidad para impedir el paso de micropartículas y buen ajuste, a fin de que no queden espacios por donde se filtre el aire”, remarca Solari.

“Es muy importante no tocarnos la cara, no hablar con otras personas; votamos y regresamos a casa”, añade.

Por su parte, Vargas recuerda que es importante la higiene de las manos, por lo que sugiere llevar alcohol en gel o líquido en una botella, mantener el distanciamiento físico en la cola y llevar un lapicero para sufragar.

Y, como se sabe, la ONPE ha fijado votos escalonados con el fin de evitar aglomeraciones. Ahora los adultos mayores deberán acudir a las urnas desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., al igual que las personas con discapacidad y en riesgo a complicaciones.

Al respecto, el ministro Óscar Ugarte señaló que “el principal llamado a la población es que cumplan los protocolos que se aplicaron en la primera vuelta, y que funcionaron bien en abril”, mes en que se produjo el pico de la segunda ola. “(La situación) no se agravó por las elecciones”, señaló, para luego insistir en que se requiere que la gente utilice doble mascarilla y guarde la distancia debida.

En tanto, la cifra acumulada de decesos por COVID-19 llegó ayer a 185.813 (+266).

Voto será escalonado

La ONPE ordenó que votación sea en función del último dígito del DNI para evitar colas.

De 7:00 a 8:00 a.m. (1); de 8:00 a 09:00 a.m. (2). Asimismo, de 9:00 a 10:00 a.m. (3). De 10:00 a 11:00 a.m. (4). De 11:00 a 12:00 (5). De 12:00 a 1:00 p.m. (6). De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. (7). De 2:00 a 4:00 p.m. (adultos mayores). De 4 p.m. a 5 p.m. (8). De 5 p.m. a 6:00 p.m. (9). Y de 6 p.m. a 7 p.m. (0).