Obra de saneamiento de S/ 8,7 millones se ejecuta sin presencia de profesionales

La Contraloría General de la República advirtió que la obra de construcción del sistema de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Poroporo, provincia de San Marcos (región Cajamarca) se ejecuta sin la participación del personal ofertado por el contratista y supervisión.

El ente de control, enfatizó que esta situación generaría riesgo de un mal control técnico, económico y administrativo de la obra valorizada en S/ 8,7 millones, así como en el proceso de supervisión de S/ 262.806.

La comisión de control realizó visitas de campo y evidenció la ausencia del gerente de proyecto, del ingeniero de metrados, costos y valorizaciones. Lo mismo sucedió con el ingeniero residente, del responsable de prevención de pérdidas, quienes, según contrato, deberían estar presentes todos los días, a excepción del gerente de proyectos cuya participación es de 50% de asistencia por obra.

A esta situación se suma que el asistente de residente de obra no se encuentra habilitado para el cumplimiento de sus funciones. En tanto, el responsable de prevención de pérdidas no es el ofertado por el contratista. También se evidenció que el ingeniero asistente del consorcio supervisor de la obra no estuvo presente durante la visita en dos oportunidades.

Calidad de la obra en riesgo

El ente de control informó que los materiales almacenados no cuentan con certificados de calidad (unidades de albañilería, fierro, biodigestores y tubería); tampoco –afirmó- se podría corroborar si cumplen las características según especificaciones técnicas; esto debido a la inobservancia de la supervisión, lo que ocasionaría una mala calidad de la obra y aplicación de penalidades.

Asimismo, se verificó que los obreros vienen ejecutando sus labores sin equipos de protección personal y falta de señalización, lo que pone en riesgo su salud y seguridad.