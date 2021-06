- Ante la propuesta de Fuerza Popular, de repartir el canon el 40% en la gente, surgen las voces de gobernadores regionales, como Jean Paul Benavente (Cusco) quien dice que él gasta el 90% del canon. Y de otro lado dicen que es una propuesta populista.

En la UCSP hemos hecho un estudio de ejecución (del canon) en la macro región sur. Es un muy alto en el gobierno central, le siguen los gobiernos regionales. Los que ejecutan muy mal son los gobiernos distritales y provinciales. Como toda disposición puede ser mejorada. Aunque de hecho es populista, tiene un ingrediente que dice: ya que los presupuestos no se ejecutan, vamos a llevarlo a la gente, para que tengan la posibilidad de impulsar la demanda de gasto. No lo veo mal, si lo siento populista y necesita precisión. Podría ser en el componente del gobierno provincial y distrital (que tienen baja ejecución). Pero si se trata del canon del gobierno regional, creo que ahí no se debe tocar.

- En el caso de Pedro Castillo, habla de una renegociación de contratos, para que las mineras paguen más impuestos al fisco. Mucho se habla de los contratos de estabilidad.

Estos contratos sí deben ser revisados, porque las condiciones han cambiado. Creo que incluso esos beneficios deben ser revisados anualmente, porque en ese periodo se manejan los presupuestos del país (…). Pero sin espantar la inversión privada, que es la única que nos va a sacar de pobres. La inversión privada explica el 80% de la inversión total de una economía, el 20% es pública. Si decimos que con el 20% vamos a parar la olla, no es posible.

- Para muchos plantear una renegociación es exponer al país a un arbitraje en tribunales internacionales. ¿Eso es factible?

Es posible que la empresa privada vaya a un arbitraje, pero para eso tenemos profesionales que pueden apoyar. El hecho de que se revise un contrato, no significa que se replantee en su totalidad, lo que significa es abrirse al diálogo.

- El candidato Castillo por ejemplo dijo en el debate que Tía María no va, y fue su única propuesta concreta para Arequipa.

Lo interpreto como una afirmación a partir de una información que recibió, de que la mayoría de Arequipa no quiere el proyecto minero y él ha pensado que ganaba electorado. Y lo juntó a Conga. Menos mas que no puso Zafranal y otros proyectos que son buenos para la región, pero que deben seguir todo su procedimiento y garantizar el cuidado del medio ambiente.

- En el lado de Fuerza Popular, se vio una superabundancia de bonos, que para algunos analistas es inviable, por el financiamiento que equivale al 3% del PBI. ¿Cree que son viables?

Es cierto que hubo bastante ofrecimiento. Pero 3% del PBI es nada, no pasa los 7 mil millones de dólares o 30 mil millones de soles. El presupuesto del país seguro este año va a estar en 180 mil millones de soles. Entonces la cantidad es manejable según la magnitud del presupuesto y no hablamos de un año, sino de cinco años. Se podría manejar. Y son cosas que se necesitan.

Por la pandemia, la deuda ha crecido 10% del PBI, y estamos en una deuda de 45% del PBI. Pensamos que Estados Unidos tiene una deuda de 115% de su PBI, y Japón y España tienen el 200% de su deuda de su PBI. Tenemos una deuda saludable que nos permite posibilidades de holgura.

- La señora Keiko Fujimori habló de bajar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). No se ve un programa de mayor recaudación y entonces la base de sus programas sería el endeudamiento.

Sí habló de ampliar la base tributaria, cuando tocó la formalización. La reducción del ISC a la gasolina si me parece que no ha sido muy revisada, porque la olla en el Perú, se para con los impuestos indirectos, que son el IGV y el ISC; y no tanto los impuestos directos, que gravan los ingresos y las riquezas. En otros países, el 60% de ingresos son impuestos directos, en Perú es al revés.

- ¿Ha visto que los candidatos hayan hecho anuncios para la reactivación de la región?

El candidato de Perú Libre ha sido poco específico, habló de Tía María que no va, banco de semillas, cuencas hidrográficas. Han sido propuestas genéricas para la situación de cualquier región. Mientras que, en Fuerza Popular, sí escuche que iba a destrabar proyectos de Majes Siguas II, agua para Puno, el Hospital Lorena...

- Una de las grandes omisiones de ambos sigue siendo el gasoducto.

Y tiene que ver mucho con el desarrollo de la región sur, porque es energía barata que nos hace competitivos. Y es una vergüenza que el gas natural esté en Lima, pero no en las regiones del sur. Y ahí se sigue centralizando, porque nuestra economía tiene un modelo centralista muy grave.

- ¿Se tiene que nacionalizar el gas?

No soy partidario de nacionalizar, creo en dar concesiones con buenos acuerdos que beneficien al país, sin que el Perú ponga plata en estas inversiones, que podrían significar endeudamiento o impacto en su caja fiscal. Se calcula que la brecha de esa infraestructura social productiva está entre 120 a 140 mil millones de dólares. No sería posible que el país lo cubra solo.

- Algunos analistas prevén que cualquiera sea el ganador, tendrá la misma inestabilidad política de los últimos 5 años. ¿Qué impacto tendría esto en la economía?

Creo que la inestabilidad política en los últimos 5 años, ha tenido un impacto menor a la que ha tenido la corrupción. Se ha hablado que anualmente se pierden hasta 10 mil millones de dólares por temas de corrupción.

En proyecciones a futuro, Macronconsult ha hecho tres escenarios. Uno donde gana Fuerza Popular y modera su propuesta, entonces el PBI tendría un crecimiento de hasta 8% y el próximo año en 4%. En caso gane el otro candidato, moderado o radical, las cifras son negativas para el PBI.

- Pero no se supone que ahora nos estamos beneficiando con el boom de las exportaciones. ¿Por dónde podría venir la falla?

El asunto es que no solo es importante el precio de los minerales, también las condiciones del país. No se van a acercar si tiene miedo. Para nadie es extraño que el plan radical de Perú Libre genere temor en la inversión.

- El tipo de cambio del dólar también ha generado cierto tipo de sospechas. Por un lado, se habla de una alta demanda por el dólar, pero también que personas cercanas a Fuerza Popular en el BCR, están jugando con el tipo de cambio, para atemorizar a la gente. ¿Qué opina?

Ahí hay un error. El dólar es un bien muy líquido. Si la oferta cae y la demanda sube, el precio de cambio se va al techo. El BCR en las últimas semanas ha metido al mercado cambiario más de 6 mil millones de dólares, para evitar que el tipo de cambio se vaya a 4 soles. La gente como está nerviosa, ha comprado dólares, y por demanda el tipo de cambio ha subido. Estoy seguro que si el 6 de junio gana Fuerza Popular el cambio cae, pero si gana Perú Libre, el cambio se dispara y no va a poder controlarlo el BCR. Su función es evitar las volatilidades, pero no evitar la tendencia.

- ¿Cuál sería la diferencia con el 2011, donde ganó Ollanta Humala y luego del inicial desconcierto, la cosa se normalizó?

Ya no veamos al candidato, sino detrás del candidato. En Humala había una propuesta nacionalista, que se volvió en una hoja de ruta que tranquilizó a los electores. Y al no tener un partido con un ideario como el de Perú Libre, no generó nerviosismo. Ese ideario de Perú Libre, las contradicciones de Castillo y Vladimir Cerrón (líder de Perú Libre) que no permitieron que Kurt Burneo sea parte del equipo económico, genera esta incertidumbre. Porque detrás de una propuesta como la de Cerrón, está la misma propuesta de Cuba y Venezuela.

- Pero ellos señalan que hay un Plan Bicentenario que no es tan radical. ¿Eso no puede contener el nerviosismo?

Lo que pasa es que Cerrón y Castillo se están contradiciendo demasiado estos días. Humala solo tenía a Nadine Heredia, y en una sociedad conyugal decidieron por la hoja de ruta. Cerrón no es Nadine. Personalmente no me convence que Castillo haga lo que está planteado, no porque no quiera, sino porque el partido lo maneja Cerrón.