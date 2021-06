SJL: roban camión valorizado en 70.000 dólares de cochera

Cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que delincuentes se robaron un camión de una cochera en el distrito de San Juan de Lurigancho. El vehículo, valorizado en 70.000 dólares, fue retirado del lugar, ubicado en la av. Lurigancho, en la madrugada del domingo 30 de mayo; también se observa cómo cerraron las puertas con total normalidad.

“Estamos cansados y hartos de la delincuencia. No es posible de que de la cochera se roben el camión. Nos ha costado sacarlo y hasta ahora estamos pagando cuotas al banco”, comentó el dueño a Panamericana.

El hombre, indignado por el robo de su camión, lamentó que los propietarios del local hayan permitido el ingreso de delincuentes sin identificación.

Por su lado, el ciudadano que cuida el lugar narró cómo sucedió el robo.

“ Me encañonaron en el cuello y me dijeron ‘contigo no es, no te vamos a robar a ti . Lamentablemente, no tenemos imágenes de las cámaras de seguridad de la cochera porque los rateros se han llevado todo los cd”, señaló.

El dueño del vehículo, marca Isuzu, reveló que había sido comprado hace un año. Agregó que ha “recibido llamadas de ciudadanos extranjeros” quienes están extorsionando a su padre con la entrega de un determinado dinero para devolverles el camión.

“De dónde le vamos a dar dinero si ya nos quitaron nuestra herramienta de trabajo”, sostuvo el joven, quien cree que los señores del local están implicados en el robo. Exhortó a la Policía Nacional a apoyarlos con la búsqueda del camión.

