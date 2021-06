Más de treinta alcaldes de Junín exigen vacunas ante el Minsa

Con información de Gianella Aguirre / URPI-LR

En los exteriores del Ministerio de Salud, 35 alcaldes de la región Junín protestan y exigen vacunas contra la COVID-19, pues aluden que en su distritos no han llegado las dosis.

“Las vacunas aún no llegan a los distritos rurales, qué pena me da que siga el centralismo, solo Lima es atendida y nuestros distritos más lejanos de nuestro Perú no. Se sabe que las vacunas están previstas para toda la población pero aún no llega a zonas rurales”, sostuvo Pedro Cristóbal Yachachín, teniente alcalde del distrito de San Lorenzo (Jauja), a La República.

Asimismo, Cristóbal Yachachín comentó que han nombrado una comisión que está dialogando con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. “Hemos perdido tantas vidas, porque la gente más pobre no tiene cómo recuperarse, han llegado la vacuna hasta 70 años en provincias, pero en distritos rurales no, pienso que es la dejadez de los gobiernos regionales. Han vacunado a policías, pero no a los alcaldes, que han muerto y han estado contagiados”, agregó.

En esa línea, expresó que el sector salud está colapsado y en Jauja no hay camas UCI. “Perú somos todos”, enfatizó.

Ugarte sobre permiso a privados para obtener vacunas: “No hay nada que reglamentar”

Ante la decisión del Poder Judicial de autorizar a empresas privadas la compra de vacunas contra la COVID-19, pedido hecho por el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra; el ministro de Salud, Óscar Ugarte, restó importancia a la medida y señaló que ya existe una ley para ello, pero que los laboratorios solo negocian con Gobiernos e instó a respetar el proceso de vacunación, que prioriza a personas vulnerables.

“Existen 868 empresas que están autorizadas por Digemid para importar medicamentos y vacunas. Por lo tanto, no hay nada nuevo que se pueda hablar”, expresó.