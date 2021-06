Ugarte sobre compra de vacunas de privados: Pueden hacerlo, pero nadie les ha vendido

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que no hay ninguna ley en el Perú que impida que el sector privado pueda importar vacunas contra el nuevo coronavirus.

“Está en la ley que el sector privado puede importar medicamentos y vacunas (...). En el caso de las vacunas COVID-19, pueden hacerlo, está en ley. Ya he dicho que hay 868 empresas autorizadas para comprar en el exterior. Nadie ha impedido, lo que pasa es que nadie les ha vendido”, sostuvo el funcionario en un enlace en vivo de La República.

En tal sentido, explicó que Pfizer les ha informado que prefieren vender a gobiernos porque pueden hacerlo a gran escala. “Uno de los requisitos que las empresas están pidiendo a todos los estados, no solo al Perú, es que asuman la responsabilidad de cualquier efecto secundario que podría presentarse. No sé si hay empresas que estén en disposición de asumir ese riesgo”, agregó.

Por otra parte, el galeno aseveró que en Estados Unidos y Latinoamérica no hay casos de laboratorios que hayan vendido lotes de dosis a empresas privadas.

“No es un problema de los gobiernos. No hay ninguna norma en el Perú que impida que los privados puedan comprar vacunas. Por eso es que la ley que ha dado el Congreso recientemente, sobre la cual se está pronunciando el juez, no deroga nada. Si hubiera una disposición que la impedía, tendría que haberse derogado alguna ley, pero no deroga nada”, acotó el titular del sector Salud.

Autorización

Este martes 1 de junio, el Poder Judicial comunicó que el Juzgado de Corte de Lima Este autorizó a empresas del sector privado la importación de vacunas contra la COVID-19 para distribuirlas de forma gratuita a su personal y familiares directos.