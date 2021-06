Sagasti: “Hay vacunas para todos, no es necesario hacer colas”

El presidente Francisco Sagasti sostuvo que su Gobierno ha adquirido vacunas para todos los peruanos mayores de 18 años, por lo que no es necesario realizar largas colas o adelantarse a la fecha programada.

“ Hay vacuna para todos y si van cuando les toca, la van a encontrar allí. Hay vacunas para todos y no es necesario hacer estas colas y adelantarse a la fecha que le toca y a la hora que le toca ”, expresó durante una conferencia de prensa por la entrega de más de 100.000 dosis a la región Puno.

Asimismo, reiteró que el Perú cuenta con 60 millones de dosis para este 2021, por lo que permite vacunas a los ciudadanos mayores de edad. “Ya tenemos contratos asegurados y firmes por más de 60 millones de dosis, estas nos permitirán vacunar a todos los adultos mayores de 18 años durante el año 2021″, acotó.

En esa línea, el mandatario instó a la población a seguir inmunizándose contra la COVID-19, incluso se puso como ejemplo y recordó su inmunización con la dosis de Sinopharm. “La vacuna es la mejor protección contra la COVID-19, eso no queda duda científica alguna. No solo eso, sino todas las vacunas que se han aprobado por la OMS. (...) Yo mismo me vacuné con la vacuna Sinopharm”, agregó.

Además, señaló que al recibir la vacuna no desencadenarán casos graves de la enfermedad. “Si se vacunan, saben lo que es más importante, que, aunque se contagien, no necesitarán si se cuidan bien ir a un hospital, ir a una cama UCI ni morir”, finalizó.