Familiar de exmilitar asesinado en el Callao: “Lo estaban extorsionando”

Luciano Díaz Fukumoto, un exmilitar héroe del Cenepa, fue asesinado de varios disparos por un sicario el último lunes 31 de mayo. La víctima, quien ganaba la vida como llenador de taxis colectivos en la antigua zona comercial de Ventanilla, se había negado a pagar un cupo de cinco soles, según información de la Policía Nacional de Perú.

La hermana de Díaz Fukumoto reveló que su cuñada les comentó que recibía llamadas y era extorsionado. “Cuando falleció mi hermano, su pareja nos dijo que lo estaban extorsionando, que le hacían llamadas y él no contestaba. Yo le pregunté con quién había tenido problemas, ella me comentó que solo lo estaban extorsionando y que no sabía quién era”, explicó a Panamericana TV.

Además, el hijo de la víctima sostuvo que la pareja de su padre aún no ha devuelto el celular para iniciar con las investigaciones. “Ella (la pareja de Díaz Fukumoto) aún no me ha devuelto el celular y no hemos recibido ninguna llamada. Lo que más queremos es el celular para investigarlo y sacar las llamadas que tuvo mi papá”, agregó.

Finalmente, la sobrina del exmilitar señaló que el día del velorio, los asesinos caminaron por la zona, por lo que temen por sus vidas. “Nosotros queremos justicia y que paguen todas las ‘cabezas’ que tienen que ver con la muerte de mi tío porque eso fue mandado. No es justo la formar como lo mataron”, sostuvo.

Los efectivos policiales detuvieron al sicario de 18 años identificado como Rayconpool Lander Zapata Muñoz y también a Ángel Gabriel Manay, de 19 años, presunto líder de la mafia de cobro de cupos a conductores de taxis colectivos y quien contrató a esta persona.