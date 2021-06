Cusco: protestan contra posibles exhumaciones en cementerio de San Sebastián

Con carteles en mano, un grupo de personas llegó hasta el frontis de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en Cusco, para expresar su rechazo ante la decisión de exhumar cadáveres del cementerio de este distrito. Según los familiares, no fueron notificados con anticipación para proceder con esto y por ello evitaron que ocurra.

Los deudos que tienen a algún pariente en el camposanto fueron alertados de que trabajadores de esta comuna iniciaban los trabajos para exhumar los cuerpos y acudieron hasta el lugar para evitar que sean retirados.

“Hemos ido porque el señor alcalde estaba haciendo un atropello. No nos han notificado. No es justo que estén exhumando. Nuestros ancestros están ahí. Tengo familiares que están más de 50 años. Anteriores alcaldes lo quisieron hacer y ahora también, pero no lo vamos a permitir. Sin previo aviso ya estaban exhumando. Hemos hecho parar los trabajos”, expresó Lucila Chara.

En declaraciones a La República, Chara refirió que el terreno estaría destinado para construir nichos que podrían ser alquilados a más personas.

Tras la protesta, consiguieron reunirse con las autoridades de la Municipalidad de San Jerónimo para buscar una solución. Al cierre de esta nota no hubo un pronunciamiento, ni de la comuna ni de los afectados sobre las conclusiones a las que se llegó en la cita.