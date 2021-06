COVID-19: vacunación del grupo de 64 años inició con protestas

El Ministerio de Salud (Minsa) inició ayer la inmunización de 161.000 adultos mayores de 63 y 64 años, quienes deben recibir su primera dosis en los más de 70 puntos distribuidos en Lima metropolitana y Callao. Para la próxima semana se tiene prevista la incorporación de aquellos entre 60 y 62 años.

Para esta jornada, al igual que en las anteriores, el público formó largas filas desde la madrugada en locales como el complejo deportivo Ollantaytambo, en Ate; el Instituto Peruano del Deporte, en San Juan de Miraflores; y La Videna, de San Luis. Precisamente en este último, así como en el Campo de Marte, de Jesús María, decenas de adultos mayores y personas con enfermedades raras reclamaron por la suspensión del proceso y el cierre de puertas, pese a la larga espera y a que aún no finalizaba el horario de atención. “Ancianos con silla de ruedas han hecho cola de 10 cuadras, en pleno frío. Yo llegué a las 10 a.m. porque me tocaba a las 2 p.m., pero ya cerraron la puerta y nadie nos informa por qué”, dijo una usuaria a quien le correspondía la segunda dosis.

Pues bien, en La Videna, el Campo de Marte, y el parque zonal Huiracocha, de San Juan de Lurigancho, personal de salud que integra las brigadas de vacunación paralizó sus labores para denunciar el cambio de modalidad de contrato, anunciado por la Diris Lima Centro, la cual dejaría sin efecto su contrato CAS Covid y, según refieren, los pasaría a uno de pago por horas, sin derechos laborales como el del seguro de salud. “La Diris ha hecho una mala interpretación del Decreto de Urgencia 051, que implementa una bonificación adicional, y ha anunciado el fin de sus contratos para cambiarlos a una modalidad al destajo”, detalló a este diario el secretario del interior del Colegio Médico del Perú, Edén Galán-Rodas.

Agregó que se trata de alrededor de 150 médicos, enfermeras, técnicos y digitadores que están a la espera de la rectificación de la Diris Lima Centro; de lo contrario, la paralización continuaría los próximos días.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, solo reiteró que contratarán a más de 3.700 enfermeras y técnicos. Se espera su incorporación antes del fin de semana. Este diario intentó comunicarse con la Diris Lima Centro, pero no hubo respuesta hasta el cierre de edición.

Regiones

En La Libertad y Tacna ya se vacuna a un grupo de mayores de 55 años.

Cerca de 4 millones de dosis han sido aplicadas en todo el país.