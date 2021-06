Callao: asesinan a exmilitar héroe del Cenepa al negarse a pagar S/ 5 de cupo

Un sicario de 18 años identificado como Rayconpool Lander Zapata Muñoz asesinó de varios disparos al exmilitar héroe del Cenepa Luciano Díaz Fukumoto este último 31 de mayo en la región Callao. De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú, este hombre laboraba como ‘jalador’ de pasajeros en autos informales.

Así también, según Panamericana Televisión, la víctima se negaba a pagar los cinco soles diarios para llevar a cabo esta labor en un paradero en Ventanilla, por lo que un hombre contrató los servicios de un sicario para que proceda con el crimen en plena vía.

Ante este hecho, la Policía detuvo al delincuente Zapata Muñoz, quien reporta antecedentes policiales desde los 15 años, y tiene varios ingresos al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita). Este criminal cobraba 250 soles por estos asesinatos.

En esa línea, los agentes también capturaron a Ángel Gabriel Manay, presunto líder de la mafia de cobro de cupos a conductores de taxis colectivos y quien contrató a esta persona.

“(Gabriel Manay) No me dijo de quién se trataba, solo me dijo que era un señor que tenía que darle piso [matarlo] porque le debía plata. Él me enseñó donde paraba y todo. Él me dio el arma, el mismo día me dio el arma. Una Glock”, sostuvo el criminal.

El comandante PNP Eduardo Budinich, jefe Depincri de Ventanilla, señaló que el sicario cobró 250 soles de los S/ 1.000 que le ofrecieron por realizar este crimen. El Ministerio Público ya solicitó la detención preliminar para ambos sujetos.

Entre tanto, la familia de la víctima pide justicia, puesto que ya había amenazas de muerte en días previos al asesinato.