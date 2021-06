Beca Generación del Bicentenario: postulación virtual culmina el 4 de junio

Hasta las 5.30 p. m. de este viernes 4 de junio, los estudiantes que hayan culminado sus estudios de pregrado podrán postular a la Beca Generación del Bicentenario, la cual ofrece 150 plazas para estudiar una maestría o doctorado en alguna de las 400 universidades del mundo que tienen convenio con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

“El año pasado postularon alrededor de 1.400 personas, quienes estuvieron interesadas en las becas. Desde hace dos años, venimos entregando 150 becas al año, que son para estudiar una maestría o doctorado. Ese es el número que Pronabec se propone para el año 2021”, detalló Julio Moreno, coordinador de procesos de Gestión de Becas del Pronabec, en Andina.

Los centros de estudios que destacan en las lista son los siguientes: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, California Institute of Technology, entre otros. Asimismo, el vocero aseguró que se cumple con brindar diferentes costos para el beneficiario.

“Se cubre todo lo que el estudiante requiera: transporte internacional, alojamiento, alimentación, movilidad, materiales de estudios, seguro médico. Él o ella no deberán preocuparse por ningún tipo (de percances) de aspecto económico y solo concentrarse en lograr estudios satisfactorios”, agregó.

¿Cuáles son los requisitos para postular a la Beca Generación del Bicentenario?

Los postulantes deben tener la nacionalidad peruana y haber culminado la carrera (pregrado). Otro dato importante que deben conocer como requisito indispensable es tener la carta de aceptación definitiva de una universidad extranjera elegible y el ingreso de la familia no debe superar los 6.510 soles mensuales.

Acreditar alto rendimiento académico en los estudios de pregrado o posgrado (promedio final), mínimo el estudiante debe estar en el tercio superior. Asimismo, no tener deudas superiores a siete remuneraciones mínima vitales (S/ 6.510). Para otros requisitos específicos, entra AQUÍ.

Consulta más de las becas

La postulación es virtual y completamente gratis, a través de www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario. La beca financiará solo programas académicos con inicio de estudios entre el 22 de abril de 2021 (fecha de publicación de bases) hasta el 31 de diciembre de 2022.

Para despejar otras interrogantes, puedes contactarte con el Pronabec a través de sus redes sociales, la línea gratuita 0800 000 18 o la central telefónica (01) 612 8230.