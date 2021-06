El refugio Garritas al Rescate solicitó apoyo a la ciudadanía en Arequipa. Dicho recinto, localizado en el sector de Miguel Grau, en Paucarpata, no cuenta con los fondos suficientes para alimentar a 95 gatos. Lamentablemente, con la pandemia, su situación se agravó.

Según los encargados, ellos acogen a felinos que fueron abandonados por sus propietarios o que poseen discapacidad física. Así también, señalaron que, en su mayoría, son gatos adultos y uno de los objetivos es que cuenten con un nuevo hogar.

“En este último mes, han abandonado a varios gatos. Estos gatos no son de nosotros, son de Arequipa. Muchas personas no los esterilizan o piensan que tener animales no es una responsabilidad”, indicaron a través de las redes sociales.

De acuerdo a Garritas al Rescate, los animales consumen cerca de ocho kilos de comida al día y en promedio deben comprar 26 bolsas de comida para gato al mes. Así también, se les brinda los cuidados necesarios como de limpieza y salud.

“Para mantener a todos estos pequeños, el esfuerzo es bastante, sobre todo, para conseguir su comida cada mes. Se les trata de brindar la mejor de las atenciones, hasta el momento en que cada uno de ellos encuentre un hogar, de no ser así al menos que tengan un poco de calidad de vida, ya han sufrido bastante en la calle y merecen ser felices”, manifestaron.

Finalmente, se hizo un llamado a la población que puedan apoyar en esta acción solidaria y difundan la situación crítica por la que están atravesando. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al 960 537 349.