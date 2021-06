Amazonas: detectan pago de partidas que incumplen expediente técnico de obra

La Contraloría General de la República detectó el pago de partidas ejecutadas que incumplen las especificaciones y los requerimientos del expediente técnico para la construcción del laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la especialidad de Estomatología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, región Amazonas, lo que genera el riesgo de no garantizar la calidad y la vida útil de la infraestructura que se ejecuta.

Ante este hecho, la Contraloría emitió el informe de vista de control N.° 005-2021-OCI/5233-SVC, en el que señala que hay un inadecuado almacenamiento de materiales de obra (cemento y fierros expuestos a la intemperie), y que la construcción de la edificación del laboratorio se ha reubicado en un lugar no considerado en el expediente técnico, distinto al proyectado y sin autorización de la entidad.

La Contraloría informó que también se observó que no se ha implementado un área de seguridad para contar con equipamiento e insumos básicos de primeros auxilios, de acuerdo al plan de seguridad y salud en el trabajo, y la falta de un profesional de seguridad en obra.

Asimismo, se evidenció que el contratista viene ejecutando un muro reforzado para la caja del ascensor, sin contar con planos de detalles, y realizó modificaciones en la red de evacuación del sistema de desagüe, que no fueron autorizados. La obra de la construcción del laboratorio tiene un presupuesto de 5 868 189 soles.

Durante la visita, los auditores de la Contraloría evidenciaron que los trabajos valorizados por el contratista (valorización N.° 5) no corresponden al avance físico real de la obra, habiéndose pagado por trabajos aún no ejecutados 41.801 soles, que fueron aprobados por el supervisor, y que no se estaría respetando la programación de obra, lo que puede ocasionar ampliaciones de plazo que conlleven a mayores gastos generales y un posible perjuicio económico.

De igual manera, se descubrió ausencia de los ingenieros especialistas en seguridad e higiene, materiales, cableado estructural, estructuras y de instalaciones eléctricas, quienes forman parte del plantel profesional clave ofertado por el contratista, lo que transgrede las obligaciones contractuales y consecuentemente la aplicación de penalidad, entre otras situaciones adversas referidas al incumplimiento de medidas de protección y prevención contra la COVID-19.