Un ciudadano peruano identificado como Juan Carlos Mejía Seminario denunció a Mark Zuckerberg, dueño de la red social Facebook, ante el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, luego de experimentar presuntamente la vulneración de sus derechos adquiridos en la plataforma virtual.

De acuerdo a la versión de Mejía Seminario, a través de su cuenta personal de Facebook, compartió una publicación del medio de comunicación Semana en donde se revela que el Premio Nobel de Medicina considera que la COVID-19 fue creado en un laboratorio.

No obstante, con el paso de la horas, Mejía narra que recibe una notificación en su cuenta de red social donde le dan cuenta que sus actividades están suspendidas por 30 días debido a que la publicación no se ajustaba a las normas comunitarias de la plataforma.

denuncia a Facebook.

“Me han suspendido ya 30 días, cuando yo acepté sus términos del contrato que he respetado, y ellos no. He compartido una información basada en el informe científico de un virólogo. En todo caso, deberían cerrarles las cuentas a él y no a mí”, argumenta Seminario.

La demanda ya obra en el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura. El abogado invoca que se han violado los términos del contrato que suscribió al empezar a usar esta herramienta de internet.

Demandan al dueño de la red social Facebook

La República accedió al contenido del referido medio de comunicación quien lo titula de esta manera: Premio Nobel de Medicina afirma que la COVID-19 fue creado en un laboratorio. Líneas más abajo, detalla que “lo vertido lo afirma Luc Montagnier, quien descubrió el VIH, en una entrevista con CNews”