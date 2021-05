SJM: banda criminal realizaba rituales de santería antes de cometer asaltos

Agentes del Depincri San Juan de Miraflores detuvieron a una banda criminal dedicada a cometer robos bajo la modalidad del raqueteo. Lo sorprendente es que estas personas también realizaban prácticas de santería.

Los Huaruras del Sur fueron capturados en el interior de un inmueble de la avenida César Canevaro que habían alquilado hace un mes. Doce personas, entre hombres y mujeres, fueron encontradas con armas de fuego, tarjetas de crédito, celulares, 40 envoltorios de pasta básica de cocaína y motocicletas, vehículos que empleaban para desplazarse al momento de sus atracos.

“Este lugar se había convertido en una central de operaciones porque tenían a su disposición cuatro motocicletas y dos armas de fuego, de tal manera que salían dos grupos a operar y nuevamente retornaban, y luego salían los otros dos”, comentó el general Jorge Luis Angulo Tejada, jefe de la Región Policial Lima, a Domingo al día.

Según la PNP, este grupo criminal es responsable de al menos cinco recientes asaltos en el distrito. Uno de ellos cometido en agravio de una adulta mayor, a quien le fracturaron el brazo para robarle S/ 3.000 que acababa de retirar del banco.

Tras revisar los ambientes del inmueble donde se intervino a los delincuentes, se encontró un altar de santería en la esquina de una habitación y se presume que era para “invocar a seres que no corresponden al bien” . En el ritual se usaban flores, fotografías de desconocidos pegadas en la pared, hierbas, frutas, velas, botellas de licor, tambor y extraños brebajes.

“Antes de salir a un hecho delictivo, tomaban un licor e invocaban para su actividades a unos personajes que no los puedo identificar. (...) Están relacionados al mal, son personajes malévolos; sin embargo, ellos lo relacionaban como una cábala de suerte. Nos ha sorprendido y es característico de lo que están trayendo a nuestro país. Son situaciones que no habíamos visto antes”, afirmó el general Angulo.

El parasicólogo Félix Rivera afirma que este tipo de prácticas serían cometidas por malhechores para recibir protección y precisamente lo que hacen es invocar a personas fallecidas a las que brindan tributo .

“Ellos sienten que pueden robar o pueden hacer daño y que todo está permitido por su situación de marginal, que todos sus pecados son inmediatamente perdonados porque ya pagaron el tributo”, explicó al citado dominical.

Pero esta banda no sería la única en realizar rituales de santería. Alejandro José Suárez Rico (24), miembro de Los Sanguinarios de Revolución, banda que asaltó y mató al trabajador de un grifo, confesó que tiene una cruz de oro incrustada en la pierna con la finalidad de recibir protección. Asimismo, en distintas partes del cuerpo, tiene varios tatuajes que, según dijo, representan la muerte.

“(La cruz) es un pacto. Me he metido al cementerio, he marcado al muerto y el muerto tiene su cruz de oro”, contó el malhechor ante la Policía.