Policía decomisa 245 kilos de hojas de coca en La Libertad

La Policía de La Libertad incautó 245 kilos de hojas de coca que se comercializaban de manera ilegal, en dos operativos destinados a evitar la distribución de sustancias ilícitas.

La información policial da cuenta de que la primera intervención se realizó por inmediaciones del caserío Paquisha, en la provincia Gran Chimú, donde detuvieron a un sujeto que iba a bordo de un vehículo de transporte público, identificado como Sixto Huatay Julián (44), quien llevaba entre sus pertenencias un saco con cuatro paquetes con hojas de coca, con un peso de 15 kilogramos.

Posteriormente, el personal policial del puesto de auxilio rápido de Hualanga ejecutó un operativo cerca de la carretera de penetración a la sierra liberteña, a la altura del caserío El Pallar, en el distrito Chugay de la provincia Sánchez Carrión, donde intervinieron una camioneta de placa de rodaje AER-829.

En el interior del vehículo viajaban las personas Luis Alberto Tirado Arévalo (57), quien iba como conductor, y el menor de iniciales C. E. C. C. (16).

En el registro vehicular, los agentes del orden encontraron 11 sacos con hojas de coca, con un peso de 230 kilogramos.

Los intervenidos no pudieron demostrar la legalidad y la documentación correspondiente para su traslado.

Los detenidos, con los vehículos y especie vegetal decomisada, fueron trasladados a las comisarías respectivas para las investigaciones de ley.