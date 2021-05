Juan Matzumura Kasano: “Planteamos un examen de ingreso híbrido: virtual y presencial”

¿Qué priorizará en sus primeros 100 días de gestión?

Lo primero será atender las consecuencias económicas y de salud que ha traído la pandemia. Vamos a conformar una comisión para la atención de los afectados por el Covid-19 (...). Debemos seguir incentivando la telesalud en la facultad de Medicina porque la universidad está conectada con una serie de hospitales.

Eso es algo que muchos no saben. Igualmente, como hay secuelas del Covid-19, planteamos dar asistencia psicológica (...). En la conectividad, lo que vamos a hacer es dotar de wi-fi a la ciudad universitaria y a los otros locales.

En cuanto a los alumnos, un tema prioritario es darle una cobertura de alimentación y vivienda porque tenemos estudiantes de diferentes condiciones socioeconómicas. A mediano y largo plazo, ejecutaremos el proyecto del hospital universitario.

¿Es consciente que deberá resolver el problema del examen de admisión?

Lamentablemente hay una emergencia nacional, pero tenemos que hacer entender al Minsa que podemos seguir las pautas del examen de residentado médico que se hizo en plena primera ola sin ningún infectado. Hay un 30% o 35% que no tiene equipos ni conectividad. Con ellos podemos realizar un examen presencial con todas las medidas de bioseguridad y con el resto, uno virtual. Sería algo híbrido.

¿Evalúa el retorno a las clases presenciales?

Bajo la misma perspectiva del examen de admisión, deberemos hacerlo a través de un decreto supremo, porque ¿qué pasa si un alumno se contagia y fallece? Creo que los que deben ir a la presencialidad tienen que estar inmunizados.

¿Piensa vacunar a todos?

A todos los que van a hacer prácticas profesionales, porque esto debe hacerse poco a poco. No podemos poner en riesgo a un estudiante, docente o trabajador administrativo, vulnerable. Tienen que estar vacunados porque hay reclamos de prácticas de laboratorio. Igual los internos y los que van a hospitales.

¿Qué posición tendrá sobre el cerco perimétrico?

Han pasado 12 años y sigue el problema y muchas de esas personas que en su momento firmaron el acuerdo con el municipio de Lima hoy están postulando, pero bueno, ese ya es otro tema. Sobre el cerco perimétrico, nosotros sabemos que mientras no arreglemos eso no podemos tomar ninguna medida de seguridad externa ni interna. Nuestra propuesta es hacer una gran reunión, todos juntos, para tratar de ver cómo hacemos que la universidad no pierda terreno y encontrar una salida.

¿Cuál es su opinión sobre la labor de la Sunedu?

La Sunedu ha hecho un buen trabajo para licenciar a las universidades que cumplen con las condiciones básicas de calidad. Está cumpliendo una labor importante, pero yo discrepo en relación a que si bien tiene técnicos adecuados, estos no conocen una experiencia real de salud, por ejemplo.

Por último, ¿cómo vio el papel del rector Cachay?

Personalmente, yo no hubiese aceptado ninguna vacuna. Esta es una situación que la facultad de Medicina y todas las instancias nos hemos opuesto y el Poder Judicial y el Colegio Médico está en autos (...). Hoy la única entidad que puede vacar al rector es la asamblea universitaria, a la cual no pertenezco.