Chorrillos: roban furgoneta valorizada en $ 17.000 y extorsionan a dueña

Durante la madrugada del lunes 24 de mayo, delincuentes dejaron a una empresaria sin su herramienta de trabajo al robar una furgoneta valorizada en 17.000 dólares, perteneciente a la ciudadana María Julia Espinoza.

La República pudo conversar con ella cerca del lugar en el que se cometió el robo, en la avenida Miguel Grau del distrito de Chorrillos. Mortificada, brindó detalles sobre cómo se dieron los hechos.

“El robo ha sucedido el lunes antes del amanecer, a las 4.40 de la mañana. Las cámaras de seguridad que tengo en mi domicilio verificaron que estaba estacionada mi furgoneta. Normalmente, salía a trabajar a las 5 de la mañana y los delincuentes han estudiado en qué momento venía el chofer para llegar antes”, señaló.

“Han sido tres personas. Un carro estacionado en la esquina de allá, con las luces prendidas para no poder observar la placa. Bajó un delincuente, vino caminando, rompió la puerta e, inmediatamente, otro delincuente vino de la esquina. Subieron a la furgoneta y se fugaron de una manera rápida, que no duró ni cinco minutos”.

La señora Espinoza explicó cómo se está viendo afectada a causa de este robo. “Me han afectado terriblemente, porque me quedé con una deuda de 17.000 dólares que adquirí del banco para poder comprar mi furgoneta y seguir trabajando en este tiempo de la pandemia. Estaba reinventándome para poder hacer repartos de tipo currier y salir adelante. La camioneta tenía solo dos meses de comprada”.

La ciudadana señaló que, posteriormente, estos delincuentes intentaron extorsionarla. “El lunes me estuvieron extorsionando. Me pidieron 7.000 soles para poder recuperar mi furgoneta y un garante. No estoy sufriendo amenazas, pero temo que me pase algo”.

En esa línea, la afectada acusó no estar siendo debidamente apoyada por las autoridades a cargo de su caso. “Los de la Diprove son unos elefantes blancos, porque lamentablemente nosotros nos sentimos desprotegidos por las autoridades. Desde el día lunes estamos acudiendo a la Dirove de la zona sur que está viendo mi caso. Hace una semana que no tengo respuesta alguna”, expresó.

Finalmente, María Julia exigió a las fuerzas del orden que tomen cartas en el asunto. “No mandan un oficio a criminalística, donde fácilmente pueden sacar un identikit de los delincuentes. Esos videos (de las cámaras de seguridad) los tiene la Dirove”, acotó.

